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Xót xa 5 nữ sinh lớp 6 đuối nước tử vong ở Lâm Đồng: Xác định danh tính các nạn nhân

Nam An (t/h)
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Trong lúc cùng nhau tắm tại đập nước gần nhà ở Lâm Đồng, 5 nữ sinh lớp 6 không may đuối nước tử vong.

Ngày 10/7, một lãnh đạo UBND xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh THCS tử vong khi rủ nhau đi tắm tại một đập nước.

Theo thông tin trên báo Tiền phong dẫn nguồn từ báo cáo nhanh của UBND xã Nâm Nung, khoảng 10h20 ngày 10/7, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại đập Đắk Pót, xã Nâm Nung.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin ban đầu cho biết, 8 học sinh Trường THCS Nâm N'Đir, cùng trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung, rủ nhau đến đập Đắk Pót tắm. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước gồm: Đ.M.T., L.T.Y.C, B.M.T., L.T.N, B.T.N.Y. cùng sinh năm 2015.

Phát hiện sự việc, 3 học sinh còn lại chưa xuống tắm đã lập tức chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng và người dân có mặt thì cả 5 nạn nhân đều đã tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Vietnamnet, ông Nguyễn Xuân Danh, Chủ tịch UBND xã Nâm Nung cho biết, các cháu bé vừa tử vong đa phần có cha mẹ đi làm xa. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Được biết, hồ thủy lợi Y Thịnh là công trình phục vụ tưới tiêu với diện tích mặt nước từ 20-50ha, độ sâu từ 2-10m tùy theo mùa. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã cắm biển cấm tắm, liên tục phát loa tuyên truyền và nhắc nhở các gia đình quản lý con em.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

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UBND xã Nâm Nung

5 nữ sinh lớp 6 đuối nước tử vong

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