Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Anh Tú (29 tuổi, ở Gia Viên, Hải Phòng) để điều tra làm rõ động cơ gây án, chém trọng thương 3 người tại nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết, thuộc chợ đầu mối hoa quả Hồng Bàng.

Tại cơ quan Công an, Tú khai 3 nạn nhân cùng là đồng nghiệp cũ của mình. Do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, đem theo dao và xông vào chém các nạn nhân khi những người này đang ngồi làm việc trong nhà. Toàn bộ diễn biến vụ việc cũng được camera an ninh ghi lại, sau đó người dân chia sẻ lên mạng xã hội.

Đối tượng Đỗ Anh Tú xông vào nhà chém các nạn nhân (Ảnh trích xuất từ camera).

Hành vi đã cấu thành tội giết người

Trao đổi với PV. TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích, những nội dung thể hiện qua clip cho thấy người đàn ông đã dùng dao tấn công nhiều người, hành vi chém người vào những vùng trọng yếu như vùng đầu, vùng cổ một cách rất tàn nhẫn cho thấy tính chất côn đồ, manh động của hành vi phạm tội, đủ căn cứ để xử lý về tội giết người, kể cả trong trường hợp nạn nhân không chết.

Qua clip thể hiện đối tượng sử dụng hung khí là dao sắc nhọn, xông vào chém liên tục vào đầu, vào mặt người đàn ông đang ngồi trong cửa hàng bán hoa quả. Khi người đàn ông bỏ chạy thì đối tượng xông vào chém người phụ nữ rồi lên cầu thang.

Tiếp tục, đối tượng truy sát những người khác, hành vi của người đàn ông này rất manh động, hung hãn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Rất may là các nạn nhân sau đó đều chạy thoát và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

"Với diễn biến sự việc như vậy thì có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng này về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự, với tình tiết định khung hình phạt là hành vi có tính chất côn đồ và giết từ 02 người trở lên... Hình phạt mà người này phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

Ông Cường nhấn mạnh: "Theo quy định của bộ luật hình sự và án lệ số 47/2021/AL, thì tội giết người có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi có thể dẫn đến chết người hoặc với mục đích sát hại người khác, hậu quả chết người có thể xảy ra là có thể xử lý về tội giết người mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không.

Bởi vậy, trong tình huống này, hiện nay các nạn nhân đều bị thương tích, chưa có nạn nhân nào tử vong nhưng với diễn biến hành vi như vậy thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 bộ luật hình sự".

Điều đáng chú ý, trong vụ việc này đối tượng thực hiện hành vi chém người vì lý do nhỏ nhặt, vì mâu thuẫn cá nhân nên hành vi có thể được xác định là có tính chất côn đồ. Ngoài ra hành vi liên tục chém nhiều người như vậy có thể áp dụng tình tiết là phạm tội với 02 người trở lên.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng này, làm rõ nguyên nhân của sự việc. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định hậu quả mà đối tượng này đã gây ra đối với các nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài trách nhiệm hình sự phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, thì đối tượng này có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân trong quá trình điều trị và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho các nạn nhân.

Thời điểm đối tường xông vào có các đồng nghiệp cũ

Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội trong một bộ phận thanh thiếu niên

TS Đặng Văn Cường bày tỏ, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng hung khí truy sát nạn nhân, gây ra những cảnh tượng vô cùng ghê rợn, gây ám ảnh cho mọi người. Những hình ảnh bạo lực tràn lan trên không gian mạng như vậy sẽ tác động tâm lý tiêu cực đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Theo ông Cường, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến bạo lực có xu hướng gia tăng, trong đó có thể kể đến nhiều vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống đối với một bộ phận thiếu niên chưa đạt yêu cầu.

Nhiều thanh thiếu niên sống trong môi trường nhiều cám dỗ, bố mẹ thiếu quản lý giáo dục, bố mẹ không làm gương hoặc sống trong cảnh gia đình thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực Dẫn đến ám ảnh tâm lý và dễ dàng thực hiện các hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Ngoài ra những thông tin bạo lực tràn lan trên không gian mạng cũng là những yếu tố tác động đến tâm lý, nhận thức của nhiều người: lòng tham, tính ích kỷ và ý thức coi thường pháp luật cũng là những nguyên nhân thúc đẩy các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác khi cảm thấy bản thân bị thua thiệt hoặc bị coi thường.

Vì vậy, để đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm về trật tự xã hội nói riêng thì phải thực hiện đồng bộ đầy đủ các giải pháp từ hoàn thiện chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các giải pháp giáo dục.

Cần tăng cường các biện pháp giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống trong môi trường học đường.

Cần kiểm soát chặt chẽ những hành vi bạo lực trên không gian mạng.

Quan tâm hơn nữa đối với trẻ em sống trong hoàn cảnh đặc biệt, các trẻ em sống trong môi trường thiếu lành mạnh.

Tăng cường các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên để giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ, tránh xa các hoạt động có tính chất bạo lực.

"Chỉ khi nào con người biết yêu thương, có lòng nhân ái, biết chia sẻ hy sinh giúp đỡ người khác thì khi đó những hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác mới giảm đi. Khi vấn đề đạo đức xã hội được đề cao, ý thức tôn trọng pháp luật được nâng cao, lòng nhân ái của con người được đề cao thì khi đó tội phạm về trật tự xã hội sẽ được kiểm soát tốt hơn", chuyên gia nêu quan điểm.