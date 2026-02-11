Xôn xao vụ tìm thấy mèo cưng ở lò mổ, cô gái khóc nghẹn khi chủ quán khăng khăng: "Không chuộc 6 triệu, anh livestream làm thịt cho em xem!"

Với những người nuôi thú cưng, chó mèo không chỉ là vật nuôi giữ nhà, mà là người bạn, là đứa em nhỏ, là một phần của gia đình. Mất đi người bạn ấy đã là một nỗi đau, nhưng tìm thấy bạn mình đang run rẩy trong lồng sắt của một lò mổ, rồi bị chính kẻ đang cầm dao dọa dẫm "hóa kiếp" nếu không chồng đủ tiền thì quả thực là cơn ác mộng trần gian. Câu chuyện về hành trình chuộc lại chú mèo tên Sữa mới đây đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, không chỉ vì số tiền chuộc vô lý mà còn bởi sự tàn nhẫn, trơ tráo đến lạnh lùng của gã chủ quán "máu lạnh".

Bé mèo tên Sữa bị mất trộm.

Cơn ác mộng mang tên "6 triệu đồng" và lời đe dọa rợn người

Câu chuyện bắt đầu từ nỗi tuyệt vọng của T.T - một bạn trẻ đã dành trọn 3 năm thanh xuân để chăm bẵm chú mèo tên Sữa. Một ngày không may, Sữa bị bắt trộm. Những ai từng nuôi thú cưng chắc chắn sẽ hiểu cái cảm giác "tim đập chân run", chạy vạy khắp nơi, in từng tờ rơi, đăng từng bài viết vào các hội nhóm với hy vọng mong manh tìm lại được đứa con tinh thần của mình. Và rồi, tia hy vọng ấy lóe lên khi T.T tìm được tung tích của Sữa. Nhưng trớ trêu thay, nơi Sữa đang bị nhốt lại là một quán thịt mèo ở Hà Nội.

Cứ ngỡ rằng tìm được đến nơi, trình bày rõ hoàn cảnh, xin chuộc lại bằng tình cảm và một khoản chi phí hợp lý thì chủ quán sẽ động lòng. Nhưng không, thực tế phũ phàng hơn phim kinh dị. Gã chủ quán, thay vì một chút cảm thông tối thiểu giữa người với người, đã thản nhiên "hét giá" 6 triệu đồng cho một chú mèo. Một con số "trên trời" đối với túi tiền của một sinh viên, và cũng là mức giá vô lý đến mức phi lý cho một cuộc giao dịch chuộc đồ thất lạc.

Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ đến tột cùng không nằm ở con số 6 triệu, mà nằm ở thái độ của kẻ ra giá. Khi thấy cô chủ nhỏ chần chừ, van xin vì không đủ tiền, gã đàn ông này đã hiện nguyên hình là một kẻ tàn nhẫn. Hắn không ngần ngại buông lời đe dọa sẽ "hóa kiếp" chú mèo ngay lập tức. Kinh khủng hơn, chủ lò mổ còn dọa sẽ livestream cảnh làm thịt bé Sữa cho chủ nhân xem trực tiếp như một hình thức tra tấn tinh thần.

Đoạn tin nhắn được công khai khiến bất cứ ai đọc được cũng phải rùng mình vì sự máu lạnh: "Anh sẽ thịt và quay video trực tiếp cho em xem, xác định bỏ 6 triệu mua về thịt cho bõ tức, cho người xấu người ta biết anh lừa đảo hay không". Thậm chí, gã còn ngạo nghễ tuyên bố một triết lý làm ăn méo mó: "6 triệu trước mắt là to đấy nhưng cái tiếng làm ăn 6 triệu không mua được đâu". Hóa ra, với hắn, "cái tiếng" ở đây được xây dựng bằng sự sợ hãi và nỗi đau của người khác.

Cú "quay xe" phút chót và bộ mặt thật của những kẻ "giả danh cứu hộ"

Đứng trước sự sống còn của đứa con tinh thần, trước lời đe dọa man rợ kia, T.T không còn lựa chọn nào khác. Cô buộc phải cắn răng, chạy gom góp đủ 6 triệu đồng (ban đầu chủ quán yêu cầu 7 triệu, sau đó "bớt" 1 triệu) để đón Sữa về. Số tiền ấy có thể lớn, nhưng so với mạng sống của người bạn 3 năm, cô chấp nhận đánh đổi. Sữa đã được về nhà, an toàn trong vòng tay chủ, nhưng vết sẹo tâm lý và sự uất ức thì vẫn còn đó.

Ngay sau khi bài cảnh báo của T.T được đăng tải, làn sóng phẫn nộ đã bùng lên mạnh mẽ. "Cư dân mạng" - những thám tử online đại tài đã nhanh chóng vào cuộc. Và từ đây, một sự thật còn trơ trẽn hơn đã bị bóc trần. Nhiều người nhận ra cặp đôi chủ quán này không hề xa lạ. Họ là những gương mặt "thân quen", thường xuyên nằm vùng trong các hội nhóm yêu động vật, hội nhóm cứu trợ chó mèo.

Họ tham gia với tư cách gì? Không phải để sám hối, mà để "xin chó mèo về nuôi". Với cái mác yêu thương động vật, họ dễ dàng lừa được lòng tin của những người nhẹ dạ, để rồi số phận của những chú chó, chú mèo tội nghiệp ấy đi về đâu, giờ đây ai cũng đã rõ câu trả lời. Đỉnh điểm của sự giả trân là việc dù tay dao tay thớt mở lò mổ, chủ quán vẫn thản nhiên lập tài khoản trên mạng xã hội Threads, đăng tải những nội dung đạo lý, kêu gọi giải cứu động vật như một người yêu thương chó mèo chân chính. Hành động "vừa ăn cướp, vừa la làng", đeo mặt nạ thiên thần để làm chuyện đồ tể này đã khiến dư luận không thể ngồi yên.

Câu chuyện đau lòng của T.T thực tế không phải là cá biệt, mà là hồi chuông cảnh báo về nỗi ám ảnh mang tên 'lò mổ' đối với cộng đồng người nuôi thú cưng. Mới đây, báo Tiền Phong đưa tin, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp mèo quy mô lớn. Nhóm đối tượng này hoạt động tinh vi về đêm, trang bị 'tận răng' các công cụ sát thương như súng bắn điện, chĩa, bẫy, mồi nhử... để săn lùng vật nuôi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ và giải cứu 18 chú mèo.

Vụ việc của Sữa không chỉ là chuyện 6 triệu đồng hay một con mèo. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh về sự biến tướng của những kẻ trục lợi trên lòng thương hại và tình yêu động vật. Đó cũng là lời nhắc nhở đau xót cho những người nuôi thú cưng: Hãy bảo vệ "boss" của mình cẩn thận hơn, và hãy tỉnh táo trước những "nhà hảo tâm" online không rõ lai lịch. Bởi đôi khi, đằng sau những lời nói yêu thương đường mật trên mạng, lại là những chiếc lồng sắt lạnh lẽo và những toan tính tàn nhẫn đến rợn người.