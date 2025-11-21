Xôn xao vụ CLB V.League đòi mời trọng tài ngoại, VPF nói không: Lý do phía sau được hé lộ

Theo đó, vào ngày 20/11 vừa qua, VPF đã có công văn phúc đáp đề xuất của CLB Thể Công, thông báo không thể bố trí trọng tài ngoại cầm còi trận đấu giữa đội bóng này và CLB Ninh Bình tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

“Việc mời trọng tài quốc tế FIFA liên quan đến sự phối hợp của nhiều bộ phận và các Liên đoàn Bóng đá Quốc gia khác, cần có thời gian để triển khai các thủ tục theo đúng quy định. Hiện tại, do điều kiện quỹ thời gian không đủ để sắp xếp và thực hiện nên Công ty VPF và BTC Giải không thể bố trí trọng tài người nước ngoài điều hành trận đấu.

Công ty VPF và BTC Giải đã phối hợp chặt chẽ với Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam để rà soát và phân công trọng tài FIFA của Việt Nam có trình độ chuyên môn cao điều hành trận đấu; đồng thời triển khai áp dụng công nghệ VAR nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác chuyên môn và công tác trọng tài đối với trận đấu nêu trên”, công văn của VPF lý giải.

CLB Thể Công muốn có trọng tài ngoại ở trận gặp CLB Ninh Bình nhưng VPF nói không.

Đây đã là lần thứ 2 trong mùa giải, đề xuất mời trọng tài ngoại cầm còi của Thể Công bị VPF bác bỏ. Trước đó, khi gặp CLB Ninh Bình tại vòng 6 V.League 2025/26, đội bóng này cũng từng gửi đề nghị tương tự và không được chấp thuận.

Trên thực tế, việc mời trọng tài ngoại điều khiển một số trận đấu quan trọng vẫn được VPF thực hiện trong các mùa giải qua. Tuy nhiên điều này thường chỉ diễn ra vào giai đoạn cuối mùa, với các trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch và trụ hạng V.League.