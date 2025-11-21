CLB V.League chiêu mộ Việt kiều giá hơn 3 tỷ, từng khoác áo 2 đội cựu vô địch Việt Nam

Theo tìm hiểu, CLB Đà Nẵng sẽ mượn tiền vệ phòng ngự Pierre Lamothe từ CLB Hà Nội trong phần còn lại của mùa giải 2025/26. Cầu thủ Việt kiều 28 tuổi là một trong những bản hợp đồng mới của đội chủ sân Hòa Xuân trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Cùng với Pierre Lamothe, CLB Đà Nẵng còn chiêu mộ Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng và Lucas Ribamar từ CLB Thanh Hóa. Đây là động thái cho thấy quyết tâm bứt lên ở cuộc đua trụ hạng của đội bóng sông Hàn. Sau 11 vòng, CLB Đà Nẵng hiện xếp cuối bảng với vỏn vẹn 7 điểm (thắng 1, hòa 4, thua 6).

Pierre Lamothe không thành công ở CLB Hà Nội.

Pierre Lamothe từng có 12 trận khoác áo CLB Quảng Nam ở mùa giải 2023/24, sau đó về Canada rồi quay lại V.League đầu quân cho CLB Hà Nội vào tháng 1/2025.

Mùa giải này, cầu thủ sinh năm 1997 đã có 3 lần ra sân cho đội bóng Thủ đô, với tổng cộng 155 phút thi đấu. Tuy vậy, sau lần xuất hiện ở trận hòa 1-1 với Thể Công ở vòng 4, Pierre Lamothe “mất tích”, ngồi dự bị 2 vòng rồi sau đó không được đăng ký thi đấu trong 5 vòng gần nhất.

Tiền vệ cao 1m73 này không gây được ấn tượng với tân HLV trưởng Harry Kewell, và việc anh chuyển tới CLB Đà Nẵng được xem là phương án tốt cho cả 3 bên.

Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Pierre Lamothe hiện được định giá 100.000 euro (hơn 3 tỷ đồng). So với mặt bằng chung tại V.League, đây là con số ở mức thấp. Nếu muốn trụ lại được ở môi trường bóng đá Việt Nam, Pierre Lamothe cần nỗ lực nhiều hơn nữa.