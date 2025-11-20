Đại gia V.League kích hoạt loạt bom tấn chuyển nhượng, chiêu mộ 3 ngôi sau U22 Việt Nam

Theo đó, CLB Ninh Bình được cho là đang nhắm đến bộ 3 Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Văn Thuận của CLB Thanh Hóa. Đây đều là những trụ cột của đội bóng xứ Thanh và U22 Việt Nam trong thời gian qua.

Được biết, 3 cầu thủ này vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cho CLB Thanh Hóa trong phần còn lại của mùa giải 2025/26, sau đó mới chuyến tới Ninh Bình.

Không dừng lại ở đó, đội bóng cố đô còn nhắm đến cả hậu vệ Hoàng Thái Bình (Thanh Hóa) và Trương Tiến Anh (Thể Công).

Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, CLB Ninh Bình cho thấy quyết tâm tạo nên một đội bóng mạnh, đủ sức thống trị V.League trong một thời gian dài. Hiện tại, đội bóng này cũng đang dẫn đầu giải đấu với 27 điểm sau 11 vòng đấu (thắng 8, hòa 3).

Văn Thuận là tài năng trẻ sáng giá của CLB Thanh Hóa.

Còn với CLB Thanh Hóa, những biến cố trong thời gian qua khiến đội bóng này cần có cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ để ứng biến. HLV Choi Won Kwon đã đạt thỏa thuận thanh lý hợp đồng, trong khi những trụ cột khác như Quế Ngọc Hải, Lucas Ribamar và Võ Nguyên Hoàng sẽ tới đầu quân cho CLB Đà Nẵng.

Rõ ràng, trụ hạng sẽ là mục tiêu không dễ để thực hiện với CLB Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện trong nhiều năm qua, đội bóng này vẫn được đánh giá cao ở sức mạnh tinh thần và khả năng vượt khó.

Hiện tại sau 10 trận đã đấu, CLB Thanh Hóa có 8 điểm (thắng 1, hòa 5, thua 4), xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 1 điểm.