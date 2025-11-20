Đá vỏn vẹn 4 phút ở V.League, Việt kiều 1m75 sắp “bật bãi” khỏi CLB CAHN, chuyển tới HAGL?

Theo đó, tiền vệ Brandon Ly nhiều khả năng sẽ chuyển tới thi đấu cho HAGL trong phần còn lại của mùa giải 2025/26 theo dạng cho mượn. Cầu thủ Việt kiều này không tìm được chỗ đứng ở CLB CAHN và phải tìm cơ hội ở đội bóng khác để được ra sân ở V.League nhiều hơn.

Brandon Ly chưa thể hiện được gì từ khi về Việt Nam thi đấu, dù cho từng được kỳ vọng có thể cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 33.

Từ đầu mùa, Brandon Ly chỉ mới ra sân vỏn vẹn… 4 phút cho CLB CAHN. Đó là ở trận đấu đội bóng chủ quản của anh thắng CLB Hà Nội 4-2 tại vòng 3. Trong 8 trận còn lại tại V.League mà CLB CAHN đã thi đấu, Brandon Ly thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký.

Ở 2 đấu trường AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á, cầu thủ cao 1m75 này ngồi dự bị 3 trận, không được ra sân phút nào.

Việc cho HAGL mượn Brandon Ly giúp CLB CAHN dư ra 1 suất Việt kiều. Họ có thể đăng ký thêm một nhân tố nước ngoài có gốc gác Việt Nam khác để tăng cường lực lượng cho giai đoạn 2 của mùa giải.

Trong khi đó, Brandon Ly cũng có nhiều cơ hội được ra sân hơn, còn HAGL có thể kỳ vọng vào một nhân tố mới nơi tuyến giữa. Nhìn chung, đây là thương vụ có lợi cho cả 3 bên.

HAGL của HLV Lê Quang Trãi đang trải qua mùa giải đầy khó khăn. Đội bóng này hiện có 8 điểm sau 10 trận, xếp hạng 13/14.

Brandon Ly sinh năm 2005 tại CH Ireland, từng thuộc học viện trẻ của Sheffield United. Trước khi về Việt Nam và ký hợp đồng đến ngày 30/6/2028 với CLB CAHN, tiền vệ này khoác áo U21 Burnley.

Mùa 2024/25, anh ra sân 32 trận cho U21 Burnley tại Professional Development League, giải dành cho các đội trẻ ở Anh. Tuy nhiên có vẻ như Brandon Ly vẫn cần thêm thời gian để chứng minh được năng lực ở V.League.