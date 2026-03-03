Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba bị kẹt ở Trung Đông, phía nữ diễn viên lên tiếng càng gây thêm lo ngại

Chiều 3/3, tờ 163 đưa tin, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang bị mắc kẹt ở Dubai trong bối cảnh tình hình chiến tranh căng thẳng ở Trung Đông. Được biết, nhiều quốc gia hiện đã đóng cửa không phận vì chiến sự leo thang, khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy.

Trước đó 2 ngày, phòng làm việc đã công bố ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba xuất phát đi Paris dự tuần lễ thời trang. Và tới nay, nữ diễn viên được cho là đã quá cảnh tại Dubai và bị mắc kẹt ở đây trong tình cảnh chiến sự ác liệt tại Trung Đông.

Phòng làm việc mới đây đã chính thức có động thái phản hồi đầu tiên sau khi thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba bị kẹt lại ở Trung Đông được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Phòng làm việc không xác nhận thông tin nói trên, nhưng lại thông báo rằng nữ minh tinh không thể tham dự Tuần lễ thời trang Paris như dự kiến ban đầu vì lý do bất khả kháng. Tuyên bố này càng khiến fan thêm lo lắng, đồng thời cho rằng mỹ nhân Tân Cương thực sự đã bị kẹt lại ở Dubai như các bài báo loan tin trước đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang bị mắc kẹt ở Trung Đông. Ảnh: 163

Thông báo đầy đủ từ phía phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba có nội dung như sau:

Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng, do các yếu tố bất khả kháng, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không thể có mặt tại Paris vào ngày 3/3 (giờ địa phương) như dự kiến. Do đó, cô sẽ phải vắng mặt tại show diễn ra mắt bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của Dior. Thay mặt cá nhân Nhiệt Ba và toàn thể đội ngũ, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến thương hiệu Dior cũng như tất cả những người hâm mộ đã kỳ vọng và chuẩn bị kỹ lưỡng để ủng hộ nữ diễn viên. Chúng tôi xin được cúi đầu xin lỗi mọi người. Kể từ khi nhận được lời mời từ Dior, Nhiệt Ba đã rất mong đợi show diễn Thu/Đông 2026 lần này và có chuẩn bị mọi thứ hết sức kỹ càng. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, do ảnh hưởng của các sự cố bất khả kháng, nữ diễn viên đã không thể đến được Paris theo đúng kế hoạch. Mặc dù Nhiệt Ba cùng đội ngũ và phía Dior đã nỗ lực hết sức đồng thời thử mọi cách có thể nhưng do hạn chế của tình hình hiện tại, kế hoạch bay đến Paris đã không thể thực hiện được. Đối với việc phải bỏ lỡ show diễn lần này, Nhiệt Ba và đội ngũ đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Cô ấy muốn nhắn nhủ tới cộng đồng fan rằng, Nhiệt Ba luôn trân trọng mọi cơ hội được tương tác với các bạn, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Sự việc đột ngột lần này khiến chúng tôi không kịp trở tay. Toàn bộ ekip chân thành xin lỗi vì đã làm các bạn phải thất vọng. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn thông báo với mọi người rằng, hiện tại Nhiệt Ba vẫn bình an, cô ấy cùng ekip đang chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau. Vậy nên, mong mọi người đừng quá lo lắng. Tại đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ Dior đã quan tâm và giúp đỡ Nhiệt Ba sau khi sự cố đột ngột phát sinh. Rất xin lỗi vì không thể có mặt tham dự show, chúc show diễn Thu/Đông 2026 của Dior thành công tốt đẹp.

Phía Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức lên tiếng nhưng chỉ làm cho fan thêm phần hoang mang, lo lắng. Ảnh: 163

Dù phòng làm việc đã lên tiếng xác nhận Địch Lệ Nhiệt Ba hiện vẫn bình an vô sự nhưng fan vẫn chưa hết lo lắng, bởi họ tin rằng nữ diễn viên thực sự đang kẹt lại ở Trung Đông - nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt. Đồng thời, người hâm mộ cũng đang gay gắt yêu cầu phía phòng làm việc Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về lý do để người đẹp quá cảnh ở Dubai mà không bay thẳng tới Paris.