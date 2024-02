Xôn xao thông tin nhà xe biển Quảng Ninh "chặt chém" giá, đuổi khách xuống giữa cao tốc

Tối 28/2, thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho tờ Tuổi Trẻ biết, cơ quan công an đã mời nhà xe và lái xe khách mang BKS 14B – 042.78, bị tố hành hung, bỏ rơi khách giữa cao tốc về trụ sở công an làm việc.

Hiện công an đã tạm giữ phương tiện. Bước đầu, tài xế xe khách đã thừa nhận việc hành hung, bỏ rơi khách giữa đường.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, thông tin nhà xe "chặt chém" giá khi di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự chú ý đặc biệt.

Bài đăng khiến người dùng mạng xã hội phẫn nộ (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, một tài khoản Facebook chia sẻ với dòng cảnh báo: "Mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo". Người này cho biết nhà xe đưa ra mức giá vé các chặng như sau: Hà Nội – Bắc Ninh 200 nghìn đồng; Hà Nội – Uông Bí 400 nghìn đồng; Hà Nội – Móng Cái 500 nghìn đồng.

Vị khách không đồng ý trả mức giá như trên, đồng thời tố "nhà xe giở giọng côn đồ, đòi mỗi hành khách 200 nghìn đồng rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu Đuống". Tới khi khách chụp lại biển số xe, nhà xe đã "bóp cổ" khách hàng.

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, cho rằng hành vi và cách ứng xử của "nhà xe" là côn đồ, kém văn minh. Đồng thời mong lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý nhà xe nếu vi phạm.

Thông tin từ dữ liệu đăng kiểm cho thấy, xe khách được nhắc tới trong vụ việc mang BKS 14B – 042.78, chủ sở hữu là V.T.T. (ở Cẩm Phả, Quảng Ninh). Số người cho phép chở trên xe là 10 người, xe không đăng ký kinh doanh vận tải và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Chiếc xe khách được kiểm định ngày 3/11/2023, thời hạn kiểm định đến ngày 2/5/2024.