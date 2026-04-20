Xôn xao thông tin đối thủ số 1 của Trang Pháp rời Đạp Gió: Hát dở nhưng nổi tiếng nhất, fan đòi bỏ show

Rộ tin đồn Lý Tiểu Nhiễm rời show Đạp Gió 2026

Cộng đồng mạng xứ Trung đang bàn tán xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm đột ngột xin rút lui khỏi chương trình truyền hình thực tế Đạp Gió 2026. Sự việc lập tức tạo ra một làn sóng tranh cãi lớn trên các diễn đàn, đặc biệt khi cô đang là một trong những tỷ tỷ nhận được sự quan tâm đông đảo nhất từ khán giả sau những vòng thi đầu tiên.

Mọi việc bắt nguồn từ một bài đăng của tài khoản mạng xã hội có địa chỉ IP tại Hồ Nam, nơi đặt trụ sở đơn vị sản xuất chương trình. Theo nguồn tin này, Lý Tiểu Nhiễm đã quyết định dừng bước tại Đạp Gió 2026. Bài viết tiết lộ thêm chi tiết về sự xáo trộn đội hình, cụ thể Từ Khiết Nhi sẽ bước lên thay thế vị trí của Lý Tiểu Nhiễm để đảm nhận vai trò đội trưởng dẫn dắt nhóm biểu diễn ca khúc Em sẽ đợi tại vòng công diễn 2 sắp tới. Nguồn tin này khẳng định phía nhà sản xuất sẽ đưa ra thông báo chính thức vào ngày mai. Tin tức này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn và leo thẳng lên top 1 hot search Weibo.

Dân mạng xứ Trung bùng nổ, đòi bỏ xem show nếu tin đồn Lý Tiểu Nhiễm rút lui là sự thật (Ảnh: Weibo)

Mạng xã hội lập tức bùng nổ ý kiến trái chiều. Phần lớn người hâm mộ xứ Trung bày tỏ sự thất vọng, thậm chí đòi tẩy chay và ngừng xem chương trình nếu tin đồn trở thành sự thật. Lý do được đưa ra là nữ diễn viên đang sở hữu sức hút rất lớn, mang lại nhiều chủ đề bàn luận sôi nổi. Nhiều dân mạng phân tích thêm, các tỷ tỷ đã dành nhiều thời gian cùng công sức tập luyện cực kỳ vất vả cho vòng công diễn 2. Việc một đội trưởng bất ngờ bỏ dở giữa chừng là điều vô lý, trừ khi người tham gia gặp phải trường hợp bất khả kháng liên quan đến sức khỏe hoặc lịch trình cá nhân nghiêm trọng.

Tăng Bái Từ - một trong những tỷ tỷ nhận được nhiều sự quan tâm nhất cùng từng bị đồn bỏ show (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, đây hoàn toàn là tin đồn chưa được kiểm chứng. Chưa có bất kỳ sự xác thực nào từ phía Lý Tiểu Nhiễm hay ban tổ chức. Cách đây không lâu, một tỷ tỷ khác là Tăng Bái Từ cũng từng vướng vào trường hợp tương tự. Thời điểm đó, mạng xã hội rầm rộ lan truyền thông tin Tăng Bái Từ rời show. Thế nhưng ngay sau đó, đích thân cô đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, phủ nhận toàn bộ sự việc và khẳng định bản thân vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

“Hát dở” nhưng là nhân tố nổi tiếng nhất show

Nếu theo dõi Đạp Gió 2026 từ những ngày đầu, không khó nhận ra Lý Tiểu Nhiễm là một trong những nhân tố nổi bật và mang lại nhiều bất ngờ nhất mùa giải. Ít người biết rằng Lý Tiểu Nhiễm vốn gắn liền với danh xưng vui do người hâm mộ đặt là mỹ nhân hát dở nhất showbiz. Thanh nhạc chưa bao giờ là thế mạnh của cô. Tuy nhiên, sức nóng của nữ diễn viên thực sự bùng nổ sau màn biểu diễn lệch tông ca khúc Giấy ghi chú tâm nguyện tại vòng công diễn 1.

Tiết mục Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện của đội Lý Tiểu Nhiễm gây sốt vì khắp mạng xã hội Trung - Việt (Ảnh: Mango Tv)

Dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp và lộ rõ khuyết điểm thanh nhạc, tiết mục này lại nhanh chóng tạo thành hiện tượng viral trên các nền tảng mạng xã hội. Nó thu hút lượt thảo luận lớn, đưa tên tuổi nữ diễn viên càn quét các bảng xếp hạng tìm kiếm.

Sinh năm 1976, Lý Tiểu Nhiễm bắt đầu nổi tiếng từ những năm 2000. Cô ghi dấu ấn đậm nét qua các bộ phim truyền hình đình đám như Không kịp nói yêu em hay Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân. Dù đã bước sang tuổi 50, cô vẫn được truyền thông ngợi ca là nữ thần không tuổi nhờ nhan sắc trẻ trung. Cô sở hữu làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng gợi cảm đáng mơ ước.

Sau công diễn 1, Lý Tiểu Nhiễm là tỷ tỷ có số lượng vote cao nhất (Ảnh: Weibo)

Sức hút của Lý Tiểu Nhiễm đến từ bề dày sự nghiệp diễn xuất nhiều năm cùng ngoại hình xinh đẹp trẻ mãi không già. Chính bề dày hoạt động nghệ thuật và lượng khán giả đại chúng đông đảo là lý do giúp Lý Tiểu Nhiễm luôn nhận được số phiếu bầu cao tại các vòng đấu trực tiếp ở trường quay. Cô liên tục duy trì mức tương tác khủng và khẳng định vị thế là tỷ tỷ có độ nổi tiếng bật nhất chương trình. Sau công diễn 1, cô là tỷ tỷ có số lượng vote cao nhất.

Việc Lý Tiểu Nhiễm tiếp tục đồng hành hay thực sự rời đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện của Đạp Gió 2026 (Ảnh: FNBV)

Dù giọng hát còn nhiều hạn chế, nhưng với lợi thế ngoại hình vượt trội, Lý Tiểu Nhiễm được đánh giá là gương mặt sẵn sàng chiếm trọn spotlight ở bất kỳ khung hình nào cô xuất hiện. Khán giả dường như không quá khắt khe với kỹ năng thanh nhạc. Thay vào đó, họ tận hưởng những khoảnh khắc nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn của một nữ diễn viên gạo cội. Việc Lý Tiểu Nhiễm tiếp tục đồng hành hay thực sự rời đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện của Đạp Gió 2026 trong những tập tiếp theo.