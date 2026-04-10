Xôn xao thông tin cụ bà ở Hà Nội "bị nhốt trong nhà của mình", con đưa cơm qua cửa sổ: Chính quyền nói gì?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin về sự việc một cụ bà ở xã Nội Bài, Hà Nội được cho là bị nhốt trong chính căn nhà của mình. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết, cụ bà trước đây đã cho đất cho vợ chồng người con trai cả. Sau khi con trai cả qua đời, con dâu của cụ đã bán căn nhà nêu trên song cụ bà không muốn rời khỏi căn nhà này.

Người mua lại ngôi nhà đã yêu cầu cụ bà rời khỏi nhà, đồng thời cho người khác tới thuê ở. Người thuê nhà đến yêu cầu cụ bà ra khỏi nhà, khóa cửa nhốt cụ bà trong nhà. Chủ nhà cũng cắt điện, cắt nước để ép cụ bà rời đi. Các con của cụ bà khi đến đưa cơm cho mẹ thì không được mở cửa, phải xúc cơm cho cụ ăn qua ô cửa sổ. Người thuê sau đó cũng hàn kín cửa sổ lại, ngăn người thân tiếp tế cho cụ.

Thông tin, hình ảnh về vụ việc khiến mạng xã hội nổ ra nhiều ý kiến tranh luận.

Liên quan đến sự việc, tối 10/4, trao đổi trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Nội Bài, TP. Hà Nội cho biết, sự việc trên xảy ra cách đây 2-3 ngày trước, những thông tin đăng tải trên mạng xã hội mới chỉ là một phía và chưa đầy đủ.

Người thân đưa cơm cho cụ bà qua cửa sổ.

Theo vị lãnh đạo xã Nội Bài, cụ bà đã cho người con trai cả và con dâu đất đai và ngôi nhà nêu trên từ nhiều năm trước. Khi con trai cả mất, con dâu cả của cụ bà đã bán ngôi nhà cho mội người khác. Bán nhà xong, người con dâu đã làm một nơi ở mới và đón cụ bà sang ở cùng nhưng người con trai thứ 2 của cụ bà không cho mẹ sang ở cùng con dâu mà vẫn để bà cụ ở ngôi nhà cũ đã bán.

Sau khi mua lại ngôi nhà, để cụ bà có thời gian chuẩn bị đồ đạc và rời đi, chủ nhà mới đã để cụ bà ở lại ngôi nhà trong khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, hết 6 tháng, cụ bà vẫn ở lại nhà cũ. Vị lãnh đạo xã Nội Bài chia sẻ, về lý thì cụ sai. Ngôi nhà sau đó được chủ mới cho một người khác thuê lại. Việc chủ nhà mới cắt điện, cắt nước để ép cụ bà rời đi là có thật.

Chính quyền xã Nội Bài sau khi nắm tình hình đã cử tổ công tác xuống hiện trường, yêu cầu chủ nhà cấp lại điện, nước để bà cụ có thể sinh hoạt, đồng thời cử cán bộ mang cơm, nước để hỗ trợ, chăm sóc bà cụ.

Vị lãnh đạo UBND xã Nội bài nói thêm, qua nắm tình hình sơ bộ, việc chuyển nhượng căn nhà nêu trên có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Chính quyền đã cử công an xuống hiện trường để làm việc với các bên. Chính quyền cũng sẽ có biện pháp khác trong thời gian tới để tránh xảy ra tình trạng nêu trên.