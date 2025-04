Xôn xao tấm bảng BTC nhắc nhở Khánh Vy nhiều lần khi cô dùng tiếng Hàn giao tiếp với Jisoo thay vì tiếng Việt

MC Khánh Vy dùng tiếng Hàn với Jisoo dù BTC nhắc dùng tiếng Việt?

Vừa qua, MC Khánh Vy đã đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình tại fanmeeting Lights, Love, Action của Jisoo (BLACKPINK) diễn ra tại Hà Nội.

Tuy nhiên, trong một vài đoạn giao lưu với Jisoo, Khánh Vy có sử dụng một số câu giao tiếp tiếng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc với nữ idol, trong khi MC Khánh Vy chỉ được yêu cầu nói tiếng Việt với nữ nghệ sĩ. Khi đoạn clip này xuất hiện trên MXH, Khánh Vy đã gặp những phản ứng trái chiều.

Sự việc chưa lắng xuống thì mới đây, dân tình lại truyền tay nhau tấm ảnh được cho là chụp từ phía sau của BTC. Những người đăng tải tấm ảnh cho biết, khi MC Khánh Vy giao tiếp tiếng Hàn và tiếng Anh với Jisoo trên sân khấu, tấm bảng đã hiện dòng chữ: "MC: Please use only Vietnamest Language!" (dịch: MC: Vui lòng chỉ sử dụng tiếng Việt).

Khánh Vy làm MC tại fan meeting của Jisoo.

Cụm từ "chỉ sử dụng tiếng Việt!" được in đậm, gạch chân khiến cho nhiều người cho rằng phía BTC thể hiện thái độ không hài lòng trước màn giao tiếp tiếng Hàn của Khánh Vy tại buổi gặp mặt.

Tấm biển được cho là BTC chương trình nhắc nhở Khánh Vy.

Trước đó, cũng có một bài đăng trên Threads tự nhận là nhân viên trong sự kiện fanmeeting lên tiếng cho hay Khánh Vy làm sai yêu cầu của ban tổ chức.

"Phía BTC đã yêu cầu chỉ dẫn tiếng Việt, tuy nhiên không hiểu sao lúc dẫn bạn lại chêm những câu, những từ tiếng Hàn thực sự không cần thiết như vậy. Bạn ấy nói thế một là át tiếng phiên dịch, hai là dễ gây hiểu nhầm cho nghệ sĩ do Jisoo đã nghe phiên dịch trong in-ear (tai nghe) rồi.

Phía dưới, biên kịch đã nhắc nhiều lần nhưng bạn ấy phớt lờ và tiếp tục nói tiếng Hàn kiểu người mới đang học. Là một người biết tiếng Hàn, điều này thực sự khiến mình cảm thấy ức chế", tài khoản nhận là nhân viên trong sự kiện bình luận. Tuy nhiên, vẫn chưa xác thực được đây có đúng là nhân viên trong BTC hay không.

Trước đó, cụm từ "only Vietnamese language" không bị gạch chân.

Chiếc bảng này một lần nữa khiến Khánh Vy và lối dẫn của cô được netizen đem ra bàn luận. Có ý kiến cho rằng màn chêm tiếng Anh - Hàn của Khánh Vy là không cần thiết, thậm chí còn gây rối cho phía BTC.

Đứng trước những ý kiến tranh cãi trái chiều trên mạng, Khánh Vy chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, Khánh Vy cũng có động thái là chia sẻ lại story của fan quay cảnh cô nàng giao tiếp với Jisoo.

Động thái của Khánh Vy giữa "tâm bão".

Khánh Vy có đáng bị nhận nhiều bình luận tiêu cực như vậy?

Bên cạnh những ý kiến chê màn thể hiện của Khánh Vy, một số cũng chia sẻ cảm nhận khác về cô nàng.

Trong đó, một số người nhận xét có thể Khánh Vy không cố ý, bởi cô nàng biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Thế nên khi giao tiếp nhiều ngôn ngữ, Khánh Vy có thể vô thức tự bật ra những ngôn ngữ khác nhau, chứ không cố ý thể hiện mình quá đà như những lời chỉ trích.

Mặt khác, nhiều người cho rằng Khánh Vy đang muốn kéo gần khoảnh cách giữa MC và khách mời nhanh chóng, tránh cảm giác sượng sạo nên mới tạo bất ngờ cho Jisoo khi nói vài câu tiếng Hàn. Trong nhiều màn giao tiếp mang yếu tố quốc tế, không khó để tìm ra những tình huống tương tự, khi MC và khách mời có những màn giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của đối phương, nhằm tăng thiện cảm, tăng tính kết nối và khuấy động không khí sự kiện. Trong những tình huống đó, MC thường được khách mời ấn tượng hoạc nhận được lời khen từ khán giả vì sự "duyên" và "khéo".

Tuy nhiên, quay về với tình huống của Khánh Vy, nếu việc giao tiếp tiếng Việt là 1 quy định bắt buộc của BTC chương trình mà Khánh Vy chưa tuân thủ tuyệt đối, thì đây cũng là 1 tình huống mà Khánh Vy nên rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp hơn trong những lần làm việc với đối tác nước ngoài. Điều này không chỉ thể hiện trình độ tiết chế cảm xúc của người dẫn dắt sự kiện, mà còn phản ánh thái độ làm việc chuyên nghiệp của bất cứ MC nào khi nhận job.

Dưới đây là một số góc nhìn về Khánh Vy sau vụ việc vừa qua:

- "Theo mình lần này Khánh Vy có cái sai khá lớn khi đã không thể tiết chế và vẫn muốn thể hiện bản thân (hoặc là lí do nào khác), nhưng theo mình thì mọi người như đang phủ nhận những gì Khánh Vy đã và đang và sẽ đóng góp khi tiếp tục giữ vai trò là một MC. Ai cũng có những sai lầm, những khi muốn thể hiện bản thân, nhưng quan trọng là cộng đồng mạng nói riêng và mọi người nói chung nên cho họ "những" cơ hội để thay đổi (vì đâu phải ngay được đâu)!".

- "Không theo dõi vụ này nên không rõ Khánh Vy chêm tiếng Hàn vào có nhiều không nhưng mình là dân học tiếng Anh, cũng học 1 chút tiếng Hàn và tiếng Trung, thỉnh thoảng giao tiếp giao tiếp vs người Hàn hay người Trung đôi lúc sẽ bật ra tiếng của họ như phản xạ thôi ấy chứ không phải cố tình gì. Nên nếu mà bật ra vài câu đối thoại theo kiểu phản xạ thì mình nghĩ là có thể thông cảm được ấy".

- "Mình nhìn thấy một bạn trẻ đang cố gắng học hỏi, thay đổi, hoàn thiện bản thân. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng bạn ấy là MC hiếm hoi dám làm như vậy. Hi vọng Khánh Vy sẽ có được bài học kinh nghiệm và phát triển hơn trong tương lai".