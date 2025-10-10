Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh về suất cơm bán trú có phần đạm bạc gồm cơm trắng, cà rốt luộc và tôm chấy (ruốc tôm) đã làm nổ ra nhiều ý kiến tranh cãi. Bài đăng xuất phát từ trang cá nhân của một phụ huynh có con đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học Phù Cát, phường Phú Xuân, TP. Huế.

Cũng theo chia sẻ, suất cơm trên được cho là có giá 27.000 đồng. Thông tin lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đa số cho rằng nếu suất cơm trên là đúng thực tế thì hơi "lèo tèo", chưa đảm bảo yếu tố dinh dưỡng cũng như thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bày tỏ muốn chờ phía nhà trường lên tiếng để rõ thực hư.

Hình ảnh suất cơm bán trú ngày 8/10 tại Trường Tiểu học Phù Cát đăng lên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Pháp luật Việt Nam, bà Ngô Thị Thúy Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Cát cho biết, hình ảnh suất cơm mà phụ huynh đăng tải lên mạng là chưa đầy đủ. Ngoài tôm chấy và cà rốt luộc, bữa cơm hôm đó (ngày 8/10) còn có canh bầu nấu tôm và hộp sữa Milo 110ml.

Theo bà Liễu, ngày 8/10 có 550 học sinh ăn bán trú. Mỗi suất ăn 27.000 đồng, trừ 1.000 đồng tiền chất đốt và 5.000 đồng tiền sữa, phần ăn chính còn 21.000 đồng. Nhà trường đã sử dụng 46kg tôm, mỗi kg có giá 185.000 đồng, tính riêng tiền tôm cho mỗi học sinh là 15.000 đồng. "Chúng tôi làm minh bạch, không hề bớt xén” - nữ hiệu trưởng nói.

Mặc dù vậy, bà Liễu thừa nhận thực đơn hôm 8/10 có 2 món tôm là chưa hợp lý. Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách xây dựng thực đơn cho đa dạng hơn.

Nhà trường cung cấp hình ảnh đầy đủ hơn của bữa ăn ngày 8/10, ngoài suất ăn chính, khẩu phần mỗi em còn có 1 hộp sữa Milo 110ml. (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Sau khi bài đăng gây xôn xao trên mạng xã hội, cả bà Liễu và bà Lê Thị Hồng Tâm, Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú lo lắng nên mất ngủ cả đêm. Đây là lần đầu tiên bà Liễu gặp tình huống như vậy sau hơn 15 năm làm quản lý. Dù biết mình làm đúng nhưng bà Liễu rất áp lực khi hình ảnh xuất hiện trên mạng chưa đúng thực tế và khiến dư luận dậy sóng.

Sáng 10/10, BGH đã mời toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh họp khẩn để trao đổi, làm rõ thông tin. Tại buổi họp, các cha mẹ học sinh đã phản hồi tích cực, đồng thời cung cấp thêm nhiều hình ảnh đầy đủ hơn của bữa ăn, giúp nhà trường trấn an dư luận. Bà Liễu cũng đã yêu cầu bộ phận bán trú rà soát lại quy trình thực đơn, khâu chế biến và trình bày món ăn, đảm bảo học sinh được ăn đủ chất, ngon miệng và phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

Trước đó, suất ăn bán trú trưa ngày 6/10 của Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) cũng gây xôn xao mạng xã hội khi chỉ có cơm trắng, 1 quả trứng luộc, 3 lát chả nhỏ và một ít canh.

Suất ăn 23.000 đồng tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) cũng từng gây xôn xao mạng xã hội.

Ngay sau đó, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn đã lý giải, bữa ăn ngày 6/10 có sơ suất, chưa đạt yêu cầu do sau bão, nguồn thực phẩm khan hiếm, thịt lợn chưa đảm bảo nên nhà trường chưa cho học sinh dùng, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Bà Thủy cũng có thư xin lỗi gửi đến phụ huynh và học sinh, bày tỏ lời xin lỗi chân thành và nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn, khẩu phần ăn, khiến chất lượng bữa ăn chưa bảo đảm.

Nữ hiệu trưởng bộc bạch, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã xác minh và làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh quy trình, tránh tái diễn sự cố tương tự. Nhà trường cũng cam kết tăng cường giám sát hằng ngày, nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú.