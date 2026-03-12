Xôn xao người kế nhiệm HLV Mai Đức Chung: Chọn nhà vô địch V.League hay mời thầy ngoại?

“Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung tuyên bố sau trận gặp Nhật Bản vào tối 10/3.

Sau SEA Games 2025, VFF quyết định gia hạn hợp đồng thêm 4 tháng với HLV Mai Đức Chung để ông dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2026. Đây là giải đấu mà tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé tới World Cup, tuy nhiên cuối cùng đội đã phải dừng bước ngay sau vòng bảng.

Ở tuổi 75, HLV Mai Đức Chung quyết định dừng lại. Viễn cảnh ông Chung quay trở lại như những lần trước khó xảy ra. Trong một cuộc gặp gỡ với truyền thông cách đây ít lâu, một lãnh đạo VFF cũng tiết lộ đã có kế hoạch để tìm người kế nhiệm HLV Mai Đức Chung sau khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn vào tháng 4.

Vậy người đó là ai?

HLV Mai Đức Chung quyết định nghỉ ngơi ở tuổi 75.

Những ngày qua, xuất hiện tin đồn về việc HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là người được lựa chọn. Chiến lược gia 62 tuổi từng có nhiều năm kinh nghiệm cầm quân, vô địch V.League 2017 cùng CLB Quảng Nam, dẫn dắt ĐTQG nam và U23 Việt Nam vào năm 2013.

Tại SEA Games 2025 vừa qua, HLV Hoàng Văn Phúc cũng có mặt trong thành phần cán bộ đồng hành cùng tuyển nữ Việt Nam. Điều này được dư luận đánh giá như một bước chuẩn bị để ông Hoàng Văn Phúc lên thay HLV Mai Đức Chung.

Tuy nhiên việc chọn ai ngồi vào ghế HLV tuyển nữ Việt Nam thời điểm này sẽ cần sự cân nhắc rất kỹ. Đội tuyển hiện đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, nhiều trụ cột đã luống tuổi và rất cần những làn gió mới để tái thiết, tạo nền tảng cho những năm tới. Bởi thế, dư luận thời gian qua cũng kỳ vọng VFF có thể mời được một HLV ngoại đẳng cấp để thực hiện công cuộc tái thiết này.

HLV Hoàng Văn Phúc là chiến lược gia có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên ông chưa từng làm bóng đá nữ trong quá khứ.

Còn nhớ thời điểm HLV Mai Đức Chung xin nghỉ sau vòng loại thứ hai Olympic 2024 (tháng 10/2023), từng nổi lên ứng viên Akira Iriji. HLV người Nhật Bản khi ấy đã có nhiều năm gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam, tham gia công tác đào tạo, huấn luyện, dẫn dắt các đội tuyển nữ trẻ của Việt Nam dự giải châu Á.

Tuy nhiên, cuối cùng HLV Akira Iriji đã không phải là cái tên được lựa chọn. VFF quyết định mời HLV Mai Đức Chung quay trở lại, còn ông Akira Iriji đến cuối năm 2024 cũng rời Việt Nam sau 6 năm gắn bó.

HLV Akira Iriji cuối cùng không trở thành HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam như đồn đoán.

Sau này, một lãnh đạo VFF tiết lộ đã hỏi ý kiến Liên đoàn bóng đá Nhật Bản về phương án HLV Akira Iriji. Tuy nhiên phía Nhật Bản không ủng hộ phương án này.

“Trước khi ký lại với HLV Mai Đức Chung (vào tháng 5/2024 - PV), VFF cũng coi vị chuyên gia người Nhật Bản (ông Akira Ijiri – PV) là một lựa chọn. Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi ý kiến Liên đoàn bóng đá Nhật Bản thì họ trả lời là không thích hợp. Vì thế, VFF lại ký với HLV Mai Đức Chung.

Còn với lần này, Thường trực VFF đã họp và thống nhất gia hạn hợp đồng 4 tháng để HLV Mai Đức Chung dẫn tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2026. Phía VFF cũng có sự chuẩn bị cho việc HLV Mai Đức Chung sẽ nghỉ. Khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ công bố”, phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ tiết lộ tại cuộc gặp gỡ truyền thông sau Đại hội thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) vào chiều 26/12/2025.

Giải đấu lớn tiếp theo với bóng đá nữ Việt Nam sẽ là ASIAD 2026 tại Nhật Bản vào tháng 9. Thời gian tới lúc đó còn khá dài, tuy nhiên rõ ràng VFF sẽ không chờ “nước đến chân mới nhảy”. Người kế nhiệm HLV Mai Đức Chung sẽ cần thời gian để chuẩn bị cho một cuộc tái thiết. Và hãy cùng chờ xem VFF sẽ lựa chọn phương án nào!