"Khổ tận cam lai": Chuỗi chấn thương ám ảnh và quả ngọt cho trò cưng thầy Park với tuyển Việt Nam

“Sau khi sang Singapore tái khám, trung vệ Trần Đình Trọng được bác sĩ ở bệnh viện thông báo cần phải nghỉ ít nhất 3 tháng”.

Đó là dòng thông báo đầy buồn bã trên trang chủ CLB Hà Nội đúng ngày này 6 năm trước (11/3/2020) về việc Đình Trọng tái phát chấn thương đầu gối. Đáng buồn hơn, điều đó được cho là đến từ việc cầu thủ này trở lại thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020, dù cho thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương đứt dây chằng đầu gối gặp phải vào cuối tháng 5/2019.

Và cũng kể từ đó, chuỗi ngày ám ảnh bởi chấn thương đầu gối với Đình Trọng bắt đầu.

Dòng thông báo của CLB Hà Nội tròn 6 năm trước.

Trở lại sau chấn thương kể trên, Đình Trọng có thêm vài lần được ra sân cho ĐTQG, trong đó lần gần nhất là trận giao hữu gặp Singapore vào ngày 21/9/2022. Tuy nhiên chỉ ít lâu sau đó, trung vệ này lại phẫu thuật sụn gối do ảnh hưởng từ chấn thương dây chằng trước đó.

Trước đó vào năm 2021, Đình Trọng cũng bị rách cơ đùi khi thi đấu cho tuyển Việt Nam và phải nghỉ một thời gian.

Đến năm 2023, đầu gối trái của anh lại liên tục gặp phải vấn đề. Đình Trọng bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải. Thậm chí, không ít người hâm mộ còn tỏ ra bi quan về khả năng trở lại với bóng đá đỉnh cao của trung vệ sinh năm 1997. Dư luận nhìn Trần Đình Trọng và lại nhớ tới Trần Minh Chiến, ngôi sao bóng đá một thời từng phải mổ gối tới 4 lần và cay đắng giã từ sự nghiệp thi đấu ở tuổi 22.

Nhưng rồi thật may, kịch bản xấu nhất đã không xảy đến với Đình Trọng.

Mùa giải 2023/24, Đình Trọng trở lại và ra sân ở 18/26 vòng V.League, 1 trận ở Cúp Quốc gia, chơi 1.449 phút, trung bình hơn 76 phút/trận.

Đến mùa 2024/25, việc chuyển tới CLB CAHN khiến Đình Trọng phải cạnh tranh quyết liệt để được ra sân. Hết mùa, anh chơi tổng cộng 27 trận ở 4 đấu trường, trong đó có 15 lần ra sân ở V.League. Tổng số phút thi đấu mùa này của Đình Trọng là 1.779 phút, trung bình 65,8 phút/trận.

Đã từng có thời điểm, người hâm mộ kỳ vọng HLV Kim Sang-sik điền tên Đình Trọng vào danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Bản thân ông Kim cũng có vài lần gặp gỡ và trực tiếp trò chuyện với Đình Trọng sau một số trận đấu ở V.League. Tuy nhiên điều người hâm mộ mong đợi đã không xảy ra.

Đình Trọng trở lại mạnh mẽ sau chấn thương và có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam.

Nhưng rồi “khổ tận cam lai”, điều đó đã đến vào đợt FIFA Days tháng 3/2026. Đây là thành quả xứng đáng với sự nỗ lực của Đình Trọng trong suốt thời gian qua. Mới ở giai đoạn giữa mùa giải nhưng anh đã ra sân 25 trận cho CLB CAHN ở 4 đấu trường, với 13 trận và 2 kiến tạo ở V.League, tổng số phút thi đấu là 1.831, trung bình 73 phút mỗi trận.

Từng có lúc, những khán giả yêu mến Đình Trọng chỉ dám mong mỏi cầu thủ này đủ lành lặn, không bị chấn thương thêm để đủ sức thi đấu cho CLB, còn trở lại ĐTQG được xem là giấc mơ khó trở thành hiện thực. Nhưng rồi sau tất cả, trò cưng của HLV Park Hang-seo ngày nào, người từng là trụ cột hàng thủ tuyển Việt Nam từ khi mới 21 tuổi, cuối cùng cũng đã có thể một lần nữa khoác áo tuyển Việt Nam.

Khổ tận cam lai, chân cứng đá mềm, và rồi Đình Trọng đã trở lại!