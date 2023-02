Xôn xao lễ trao giải khiến “Ảnh đế” Yoo Ah In vướng tin dùng chất cấm: Có biểu hiện mất tỉnh táo ngay trên sân khấu?

Trưa 11/2, tờ Insight đăng tải lại 1 tin đồn gây sốc liên quan tới "Ảnh đế" Yoo Ah In. Theo Insight, tin đồn rộ lên ngay ngày đầu năm 2016 sau khi nam tài tử đình đám xuất hiện tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2015. Còn nhớ ở đêm trao giải SBS Drama Awards năm đó, Yoo Ah In để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua thần thái và bài phát biểu trên sân khấu.

Thế nhưng, không phải ai cũng dành lời khen cho màn lộ diện của nam diễn viên. Thậm chí, netizen còn đăng tải bài viết lên 1 diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc và đặt nghi vấn Yoo Ah In sử dụng chất cấm. Bài viết có nội dung gây chú ý: "Nghi vấn Yoo Ah In dùng ma túy. Ai đã xem bài phát biểu của tài tử này (ở SBS Drama Awards 2015) sẽ đều biết thôi. Nam diễn viên dường như không được tỉnh táo. Từ biểu cảm cho tới cách nói chuyện của Yoo Ah In khiến tôi nghĩ rằng ‘Anh này thật yếu đuối’. Tôi cảm nhận rõ được điều đó ngay sau khi xem bài phát biểu. Còn các bạn thấy thế nào?".

Yoo Ah In xuất hiện trên sân khấu nhận giải ở SBS Drama Awards 2015

Ngay sau sự kiện, anh bất ngờ bị 1 netizen tố dùng chất cấm vì biểu cảm khó hiểu, kém tỉnh táo lúc nhận giải

Bài đăng tố Yoo Ah In dùng chất cấm xuất hiện lần đầu hồi tháng 1/2016

Khi đứng trên sân khấu nhận giải ở SBS Drama Awards 2015, Yoo Ah In chia sẻ nhiều điều về diễn xuất và những cố gắng của anh trong sự nghiệp. Trong đó, tài tử Veteran bày tỏ rằng: "Nhận được lời khen ngợi của mọi người là áp lực đối với tôi. Và chiếc cúp này cũng chứa đựng rất nhiều câu chuyện bên trong nó. Đó là động lực thúc đẩy những tham vọng của tôi, đồng thời cũng mang tới cho cho tôi tinh thần cạnh tranh. Khi đứng trước máy quay, nhiệm vụ của tôi là phải mang tới diễn xuất thuần khiết nhất. Tôi nghĩ lúc đó mình giống như 1 con cáo ranh mãnh hoặc 1 con quái vật vậy".

Tại thời điểm tin đồn xuất hiện, nhiều khán giả cho rằng, không thể dựa vào biểu hiện trên sân khấu của Yoo Ah In lúc đó để đặt nghi vấn nam diễn viên dùng chất cấm. Không ít người cho rằng biểu cảm của tài tử Veteran xuất phát từ sự xúc động, chứ không phải dấu hiệu mệt mỏi hay yếu đuối.

Khi tin đồn xuất hiện, nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực Yoo Ah In

Được biết, tin đồn Yoo Ah In dùng chất cấm hồi năm 2016 chìm xuống rất nhanh. Ở thời điểm hiện tại, vụ việc năm xưa bất ngờ bị "đào xới" lên ngay sau tin tức "Ảnh đế" sinh năm 1986 dính lùm xùm dùng chất cấm. Chiều 10/2, Hankook Ilbo đưa tin Yoo Ah In có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa. Ngay sau đó, UAA - công ty quản lý của tài tử, lên tiếng qua tờ Star News: " Chúng tôi không nhận được thông báo từ phía cảnh sát (về việc Yoo Ah In có xét nghiệm dương tính với cần sa)".

Theo Hankook Ilbo, Yoo Ah In mới có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa

