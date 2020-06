Xôn xao hóa đơn tiền điện của người phụ nữ sống độc thân lên đến hơn 13 triệu đồng

Ngày 25/6, ông Đoàn Văn Tạnh - Giám đốc Hợp tác xã Tiền Phương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị đã tiến hành kiểm tra và đang xử lý vụ việc một hộ dân có hóa đơn tiền điện tăng đột biến.



Trước đó vào sáng 25/6, trên một số trang facebook đăng tải hình ảnh hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình trên địa bàn phường Kỳ Phương (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có số tiền điện lên đến hơn 13,5 triệu đồng trong tháng 6. Điều đáng nói, ở tháng trước đó hộ gia đình này chỉ sử dụng ở mức 71 nghìn đồng.

Hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường lên đến hơn 13,5 triệu khiến hộ gia đình này hốt hoảng.

Được biết, hộ gia đình này là một người phụ nữ sống độc thân thuê trọ lại của hộ gia đình chị Phùng Thị Phượng (trú phường Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh).

Người này thuê trọ được 3 tháng. Những tháng trước người này có mức sử dụng điện chỉ từ 70 đến gần 100 nghìn đồng.

Trao đổi với PV, ông ông Đoàn Văn Tạnh - Giám đốc Hợp tác xã Tiền Phương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - đơn vị cung cấp điện trên địa bàn xác nhận có sự việc hộ gia đình thuê trọ của chị Phượng bất ngờ bị tăng tiền điện đột xuất lên nhiều lần.

Ông Tạnh cho biết, sau khi phát hiện hóa đơn của hộ gia đình này tăng đột xuất lên nhiều lần, phía đơn vị đã cho người xuống kiểm tra.

Trước đó hộ gia đình này chỉ sử dụng ở mức từ 70-100 nghìn đồng.

Qua kiểm tra đồng hồ cho thấy, chỉ số tiêu thụ điện đúng với hóa đơn và đúng với mức tiêu thụ của gia đình chứ không có việc ghi sai.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đường dây điện sau đồng hồ của gia đình này thì phát hiện, đoạn dây điện nguồn dẫn vào bị rò rỉ điện vào mái tôn che mát trước nhà. Do việc rò rỉ điện này đã khiến lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình bị tăng đột biến lên rất nhiều lần so với những tháng trước đó. Rất may, sự cố rò rỉ này không bị rò xuống đất và không gây thiệt hại gì.

Sau khi phát hiện sự cố này, phía Hợp tác xã Tiền Phương đã lập biên bản sự việc đồng thời mời chủ hộ, người sử dụng điện lên đơn vị để phối hợp xử lý sự cố.

"Chúng tôi đã mời phía gia đình lên phối hợp với đơn vị để xử lý sự việc này nhưng họ chưa phối hợp. Quan điểm của đơn vị là sự cố này ngoài mong muốn, số điện năng tiêu thụ là có thực. Tuy nhiên, phía đơn vị muốn gia đình này lên để trao đổi và đơn vị sẽ chấp nhập hỗ trợ họ từ 30-50% của hóa đơn tiền điện tháng này", ông Tành chia sẻ.

Cũng theo ông Tạnh, tại hộ gia đình này trước đây cũng đã một lần xảy ra sự cố tương tự như trên. Có thể do đường dây điện sử dụng từ lâu, không đảm bảo dẫn đến việc bị rò rỉ điện.