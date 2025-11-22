Xôn xao hình ảnh nhiều xe ô tô bị xịt sơn khi đậu bên đường

Chiều 21-11, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh 3 xe ô tô bị xịt sơn trắng lên cửa kính khi đậu trong một ngõ nhỏ trên đường Ngư Hải, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau khi hình ảnh đăng tải, nhiều ý kiến bất bình về hành động của người có hành vi xịt sơn lên các xe ô tô.

Hình ảnh xe ô tô đậu sát bên đường bị xịt sơn. Ảnh: MXH

Theo chị H.T.Q. (trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), chủ một xe ô tô xịt sơn, cho biết khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21-11, khi chị lái xe đến đậu xe thì một người phụ nữ xuất hiện yêu cầu chị di chuyển đi nơi khác. Thấy việc đậu xe không chắn cửa nhà ai nên chị không di chuyển xe đi. Người phụ nữ nói "đậu xe đó đừng có trách". Ít phút sau, bạn chị Q. đậu xe ở khu vực này, người phụ nữ tiếp tục xuất hiện và có phản ứng.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi ra lấy xe, chị Q. và bạn phát hiện toàn bộ cửa kính bên phải của ô tô mình đã bị xịt kín sơn trắng. Chiếc xe của một người đàn ông đậu gần đó cũng bị xịt sơn.

Liên quan đến sự việc trên, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đã nhận được phản ánh của người dân về việc ô tô bị xịt sơn khi đậu bên đường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.



