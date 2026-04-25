Xôn xao hình ảnh nghi vấn bếp bẩn tại tiệm bánh nổi tiếng Hà Nội, đại diện quán chính thức lên tiếng

Những ngày qua các diễn đàn mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hàng loạt bài đăng tố cáo một tiệm bánh nổi tiếng tại Hà Nội vướng nghi vấn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và có những góc khuất trong chính sách đãi ngộ nhân viên. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận bởi đây vốn là một thương hiệu có tiếng tại Thủ đô.

Sự chú ý đổ dồn vào những hình ảnh và đoạn tin nhắn được lan truyền rộng rãi cho thấy khu vực sản xuất được cho là của tiệm bánh L. đang trong tình trạng chưa đảm bảo vệ sinh. Theo nội dung các bài đăng trên mạng xã hội, nhiều chi tiết nghi là phân chuột xuất hiện tại khu vực kho chứa nguyên liệu. Thậm chí có tài khoản tự nhận là cựu nhân viên còn chia sẻ thông tin gây sốc về việc phát hiện xác động vật trong túi nguyên liệu làm bánh.

Các bài viết còn đặt ra nghi vấn về việc cơ sở này chỉ đạo nhân viên cắt bỏ phần nguyên liệu bị động vật xâm nhập để tiếp tục sử dụng hay tái sử dụng các túi nilon bảo quản đã cũ mốc. Mặc dù tính xác thực của những hình ảnh và thông tin này chưa được cơ quan chức năng kết luận nhưng nó đã tạo ra một cú sốc lớn tâm lý hoang mang tột độ cho những khách hàng từng tin dùng sản phẩm của tiệm.

Bên cạnh vấn đề an toàn thực phẩm cơ sở này còn vướng lùm xùm liên quan đến chính sách nhân sự. Một số bài đăng phản ánh việc tiệm bánh áp dụng các hình phạt trừ tiền với mức bồi hoàn tính theo giá bán lẻ thành phẩm thay vì giá vốn nguyên liệu tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về quyền lợi của người lao động.

Trước sức lan truyền chóng mặt, đại diện tiệm bánh L. đã chính thức đưa ra phản hồi trên trang truyền thông của hãng. Phía cơ sở giải thích rằng tình trạng sinh vật lạ xâm nhập là sự cố xảy ra trong giai đoạn chuyển đổi không gian bếp kết hợp với tác động của thời tiết ẩm ướt tại khu vực. Tiệm khẳng định đã tiến hành dọn dẹp tổng thể tiêu hủy các nguyên liệu bị ảnh hưởng đồng thời cho rằng những hình ảnh trên mạng là chưa đầy đủ bối cảnh gây hiểu lầm cho người xem.

Theo thông tin từ cửa hàng, việc chậm trễ thanh toán lương tháng 4 như thông tin lan truyền thực tế là do nhân viên này xin nghỉ đột ngột vì bất đồng về các khoản chi phí phạt. Phía tiệm khẳng định việc thanh toán sẽ được thực hiện đúng quy định sau khi hoàn tất kiểm kê cuối tháng, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng cửa hàng bùng lương của người lao động.

Sự khác biệt giữa quy trình vận hành của cửa hàng và mong muốn của cá nhân nhân viên đã dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Đây cũng là bài toán chung mà nhiều cơ sở kinh doanh F&B gặp phải khi chưa tìm được tiếng nói chung giữa nội quy đơn vị và quyền lợi kỳ vọng của người lao động.

Trong các bình luận, phần đông cư dân mạng tỏ ra không đồng tình với lý do thời tiết hay hoàn cảnh chuyển đổi bếp. Theo góc nhìn của nhiều người tiêu dùng trong ngành dịch vụ ăn uống tiêu chuẩn vệ sinh là yếu tố sống còn không thể có bất kỳ sự thỏa hiệp hay lý do ngoại cảnh nào để biện minh cho việc xuất hiện sinh vật gây hại gần khu vực chế biến. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng tỏ ra thông cảm cho tiệm bánh vì số lượng đơn hàng lớn nên không khỏi có nhiều sai sót.

Và thay vì phủ nhận hoàn toàn, trong thông báo mới nhất, tiệm đã thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót trong quy trình quản lý và vận hành nội bộ. Đại diện tiệm bày tỏ sự cầu thị khi cam kết sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống, điều chỉnh quy trình chuyên nghiệp và chặt chẽ hơn để tránh lặp lại những sự việc tương tự. Động thái này cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc đối mặt với khủng hoảng truyền thông, hy vọng nhận được sự cảm thông và đánh giá khách quan hơn từ phía người tiêu dùng trong thời gian tới.