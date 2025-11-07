Xôn xao đoạn video Đoàn Di Băng ngồi xe lăn, thở oxy sau khi chồng bị bắt?

Ngày 5/11, thông tin doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng của Đoàn Di Băng bị bắt gây xôn xao mạng xã hội. Nguyễn Quốc Vũ bị bắt để điều tra làm rõ hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Sau khi Nguyễn Quốc Vũ bị bắt, động thái của Đoàn Di Băng cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, cư dân mạng lan truyền chóng mặt đoạn clip cô xuất hiện với gương mặt tiều tụy, nằm thở oxy. Đang là một trong những cái tên được quan tâm hiện nay nên khoảnh khắc này được bàn luận chóng mặt.

Một số netizen còn nghi ngờ cho rằng cô đã suy sụp sau khi chồng Nguyễn Quốc Vũ bị bắt. Tuy nhiên thực tế, đoạn clip này đã được Đoàn Di Băng đăng tải từ tháng 3/2025.

Clip Đoàn Di Băng nằm thở oxy bị bàn tán rôm rả trên mạng xã hội

Cư dân mạng xôn xao cho rằng cô gặp tình trạng sức khỏe sau khi chồng bị bắt

Tuy nhiên, clip này là cũ chứ không phải mới đây, đã được Đoàn Di Băng chia sẻ vào tháng 3

Sáng ngày 6/11, mạng xã hội xôn xao trước động thái mới của Đoàn Di Băng. Cụ thể, trang Facebook cá nhân sở hữu hơn 1,9 triệu người theo dõi và có tick xanh của cô bất ngờ “biến mất”.

Khi truy cập vào đường link trang cá nhân, người dùng chỉ nhận được thông báo: “Bạn hiện không xem được nội dung này”. Trong khi đó, các nền tảng khác như TikTok của cô vẫn hoạt động bình thường nhưng đã tạm khóa phần bình luận.

Đoàn Di Băng được cho là đã khóa tài khoản Facebook có 1,9 triệu người theo dõi

Đoàn Di Băng là cái tên gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Trước khi rẽ hướng sang kinh doanh, cô từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và người mẫu.

Năm 2012, Đoàn Di Băng kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự chú ý lớn khi được tổ chức xa hoa với chi phí lên tới 3 tỷ đồng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ tiết lộ cô được gia đình chồng tặng của hồi môn gồm bộ quà cưới trị giá 2 tỷ đồng và một căn nhà có giá khoảng 1 triệu USD.

Sau khi lập gia đình, Đoàn Di Băng rút khỏi showbiz để tập trung phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, tên tuổi của cô vẫn liên tục gây chú ý vì cuộc sống xa hoa.

Tuy nhiên, cô liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trong thời gian qua

Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) cùng với vợ - Đoàn Di Băng (Phạm Thị Thanh Thuý, sinh năm 1990) vốn là cặp đôi nổi tiếng trên MXH. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sang chảnh, cuộc sống xa hoa, đồ hiệu, siêu xe, các chuyến du lịch đắt đỏ và khối bất động sản đồ sộ.

Liên quan đến vụ việc của chồng Đoàn Di Băng, theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group tại TP HCM (Công ty VB Group) do ông Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Hồi tháng 1, Công ty EBC Đồng Nai đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, đạt 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì). Trong đó, Tuyến là Phó tổng giám đốc, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Cảnh sát xác định, ông Vũ đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.