Xôn xao đoạn clip Tôn Bằng cãi cọ với Dịch Dương, hé lộ ra 1 thông tin gây choáng

Mới đây trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một chủ tài khoản có tên viết tắt là T.T gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại cảnh quay được cho là Tôn Bằng đến Việt Nam đòi 4 đứa con (bao gồm 2 con chung với Hằng Du Mục và 2 con riêng là Nhất Dương, Dịch Dương) về lại Trung Quốc với mình. Chưa rõ thực hư ra sao, song thông tin này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, nhiều người dùng đã reup (đăng tải) lại clip nêu trên.

1 đoạn cắt trong clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội: Tôn Bằng đến yêu cầu các con về với bố để ông chăm sóc. Nguồn: Hóng hớt drama.

Theo nội dung trong clip, Tôn Bằng cùng 2-3 người đàn ông khác (chưa rõ danh tính) đến gặp Dịch Dương để thuyết phục về Trung Quốc ở với mình - không phải vì tiền mà chỉ muốn nuôi 4 đứa con (gồm 2 con chung và 2 con riêng, được biết, các con chung của Hằng Du Mục với Tôn Bằng hiện đang sống ở Trung Quốc). Song, Dịch Dương liền phản đối, cậu không đồng ý và nhắc đến chuyện Tôn Bằng đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ ruột thịt với mình bây giờ lại đến nhân nuôi, với mục đích gì và về để làm gì?

Lúc này, Tôn Bằng cùng những người đi cùng với anh liên tục nhắc đến “cô ta” - netizen đoán là Hằng Du Mục vì nhắc đến những mâu thuẫn tình cảm trước đó, nói gia đình Tôn Bằng không thích Hằng Du Mục và cô không phải người tốt… có nhắc đến chuyện vào tù. Clip quay trong 1 căn phòng kín, thiếu ánh sáng, các nhân vật lúc rõ mặt lúc không và khá ồn ào.

Clip còn có sự xuất hiện của Nhất Dương, thậm chí Tôn Bằng còn quỳ xuống, bày tỏ mong muốn các con hãy trở về với bố. Nguồn: Hóng hớt drama.

Song, Dịch Dương vẫn không đồng ý, cậu kiên quyết từ chối vì không có sự tin tưởng với Tôn Bằng, muốn đợi Hằng Du Mục về giải quyết. Clip cũng có sự xuất hiện của Nhất Dương. Tôn Bằng liên tục nói mình là bố, muốn các con về với mình.

Hiện tại chưa xác định được clip này quay vào thời điểm nào, trước hay sau khi Hằng Du Mục vướng vào vòng lao lý, có dàn dựng hay không. Chỉ biết rằng theo như bối cảnh trong clip thì lúc này Tôn Bằng đang ở Việt Nam. Điều này càng khiến netizen thêm phần lo lắng. Thậm chí nhiều người đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội cá nhân của Dịch Dương, Nhất Dương để hỏi han tình hình hiện tại, song đều không nhận được phản hồi.

Nhìn kiểu tóc của Dịch Dương trong clip, nhiều người đoán clip được quay vào khoảng từ tháng 2/2025 cho đến nay.

Tóc của Dịch Dương trong clip (bên trái) và ngoại hình của cậu bạn trong clip được đăng tải vào tháng 2/2025 trên trang TikTok cá nhân (bên phải).

Trước đó, vào đầu tháng 4 năm nay, khi có thông tin Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, SN 1995) bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc lừa dối khách hàng thì Tôn Bằng - chồng cũ người ngoại quốc của Hằng Du Mục bất ngờ livestream, nhắc đến vợ cũ và bày tỏ mong muốn trở thành người chịu trách nhiệm chăm sóc cho hai con trong giai đoạn này. 2 con trai lớn đã có thể tự lo cho mình, tuy nhiên còn 2 con trai nhỏ - con chung của anh và Hằng Du Mục thì rất cần sự quan tâm.

Tôn Bằng cũng bày tỏ sự lo lắng, không biết nên giải thích hay chia sẻ thế nào với các con nhỏ để chúng hiểu vấn đề bây giờ.

Cũng vào thời điểm này, Nguyễn Thế Hiển - anh trai Hằng Du Mục đăng lại một clip đi chơi cùng Nhất Dương và Dịch Dương, cùng chú thích: “Don’t worry. You are not alone. We are family” (Tạm dịch: Đừng lo lắng. Bạn không cô đơn đâu. Chúng ta là gia đình). Anh thả tim cho những bình luận nhắn gửi anh chăm sóc các con của em gái khi cô vắng mặt.

Thế nên, khi clip nêu trên viral trên mạng xã hội, đã có nhiều người vào trang cá nhân của anh trai ruột Hằng Du Mục hỏi han. Khi một netizen comment: “Mấy đứa nhỏ ổn không hiển ơi. Hôm bữa nghe nói mà lo quá”, thì Thế Hiển liền phản hồi: “Yên tâm nha”.

Anh trai Hằng Du Mục phản hồi bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng vào hôm qua (15/5).

Từ trái qua: Dịch Dương, Thế Hiển, Nhất Dương.

Hằng Du Mục và Tôn Bằng kết hôn năm 2019, có 2 con trai chung và Tôn Bằng có 2 người con trai riêng trước khi đến với Hằng Du Mục. Thời gian đầu, cả gia đình cùng nhau sống hạnh phúc, chồng tìm nguồn hàng, vợ livestream và được biết đến qua các clip du mục.

Song từ khi nổi tiếng hơn, cả hai bắt đầu mâu thuẫn và gặp trục trặc hôn nhân. Sau một thời gian “đấu tố” ầm ĩ trên MXH, cả hai ly hôn vào tháng 8/2024. Hằng Du Mục là người nhận nuôi con. Hằng Du Mục đang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự. Tôn Bằng thỉnh thoảng livestream bán hàng, chia sẻ clip trên các nền tảng mạng xã hội.