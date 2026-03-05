Xôn xao đề Văn học sinh giỏi lớp 12 tại TP.HCM: Muốn làm bài phải nhập mã captcha chứng minh "Tôi không phải là robot"

Ngày 4/3 vừa qua, gần 10.000 học sinh lớp 12 ở TP.HCM bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026. Và ngay sau khi kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, nội dung đề thi đã nhanh chóng "càn quét" các diễn đàn giáo dục và mạng xã hội. Không chỉ vì tính chất của một kỳ thi quan trọng, đề văn này thực sự gây bão bởi sự độc lạ, tư duy hiện đại và cách đặt vấn đề chạm đúng hơi thở của kỷ nguyên số.

Theo đó, toàn bộ đề thi năm nay xoay quanh chủ đề "Là tôi, một CON NGƯỜI đây mà! (Cốc, cốc, cốc,.../ - Ai gọi đó?/ - Tôi là người/ - Nếu là người...?)".

Điểm khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng nhất nằm ngay ở phần mở đầu của câu nghị luận xã hội. Thay vì những dòng trích dẫn khô khan thường thấy, đề thi mô phỏng một giao diện đăng nhập trang web với yêu cầu: "Để truy cập hệ thống và bắt đầu làm bài, bạn phải chứng minh mình không phải là robot. Hãy điền các ký tự vào khung bên dưới".

Kèm theo đó là một ô mã captcha với các ký tự nhảy múa và dòng chữ xác nhận "Tôi không phải là robot". Cách dẫn dắt này không chỉ là một thủ thuật trình bày mà còn là một "cú chạm" đầy ẩn ý, buộc học sinh phải trải nghiệm cảm giác xác minh giá trị nhân bản của chính mình trước máy móc.

Đề thi độc lạ khiến nhiều người thích thú (Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh)

Câu hỏi nghị luận xã hội (8 điểm) sử dụng hai ngữ liệu: một bàn về việc con người đang phải chứng minh mình "thật" hơn AI và một là câu chuyện cổ tích về sự trân trọng giá trị con người ngay cả trong sự nghèo khổ. Từ đó, đề bài yêu cầu thí sinh nêu lên những giá trị tạo nên một "con người đích thực" và ý nghĩa của niềm kiêu hãnh khi được làm người.

Dù không "giật gân" như câu 1, câu nghị luận văn học (12 điểm) vẫn giữ được phong độ của một đề thi học sinh giỏi thành phố. Đề bài trích dẫn tác phẩm Bom Và Trăng của nhà thơ Chế Lan Viên - một bài thơ được sáng tác năm 1975 với sự đối lập giữa cái khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp vĩnh cửu của ánh trăng.

Thí sinh được yêu cầu phân tích những đặc sắc về nội dung, hình thức của bài thơ, từ đó bàn luận về cách mà văn chương giúp con người trở nên "người" hơn. Sự kết nối giữa hai câu hỏi trong cùng một đề thi rất chặt chẽ, đều hướng về cái đích cuối cùng là giá trị nhân bản và thiên chức của văn học trong việc bồi đắp tâm hồn.

Câu 2 của đề Văn vẫn khéo léo xoay quanh chủ đề con người (Ảnh: Tin giáo dục TP. Hồ Chí Minh)

Ngay dưới các bài đăng chia sẻ đề thi, hàng nghìn lượt tương tác và bình luận đã nổ ra. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự thán phục trước tư duy sáng tạo của đội ngũ ra đề tại TP.HCM.

Một bạn trẻ hài hước bình luận: "Lần đầu tiên thấy đi thi mà phải giải captcha, tui mà ngồi đó chắc mất 5 phút đầu để nhìn xem chữ gì mới dám viết". Nhiều netizen khác cũng đồng tình: "Đề hay quá, mang tính thực tiễn cao. Mình là người lớn đọc xong cũng phải dừng lại suy ngẫm về giá trị bản thân trong thời đại AI này".

Nhiều người cũng đánh giá về độ khó của đề thi. "Đề này cần kiến thức xã hội rất rộng và cả trải nghiệm thực tế nữa. Đúng chất đề học sinh giỏi, không thể học tủ mà làm được", một tài khoản nhận xét.

Bên cạnh câu 1 chiếm trọn spotlight, câu 2 cũng nhận được nhiều lời khen về sự tinh tế: "Đề bài rất thực tế và ý nghĩa, câu 2 giúp học sinh có định hướng rõ ràng hơn, văn chương chính là thứ phân biệt chúng ta với máy móc". Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng thời gian 120 phút là khá áp lực để giải quyết một khối lượng tư duy đồ sộ như vậy.

Có thể thấy, đề thi văn lần này đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài kiểm tra kiến thức thông thường. Nó đã trở thành một thông điệp nhân văn, nhắc nhở thế hệ trẻ về niềm kiêu hãnh của sự sống và những rung cảm mà không một thuật toán nào có thể thay thế được.