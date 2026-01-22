HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xôn xao con bò có 6 chân, 2 chân "mọc" ở cổ

Tuấn Minh |

Một con bò 6 chân, trong đó có 2 chân "mọc" ở cổ đang gây xôn xao, thu hút sự tò mò của người dân một xã ở Thanh Hóa

Những ngày qua, một con bò của gia đình anh Nguyễn Hữu Linh (ngụ thôn Hải Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, đang thu hút sự tò mò, hiếu kỳ của người dân địa phương, khi con bò này có tới 6 chân, trong đó có 2 chân "mọc" ở cổ.

- Ảnh 1.

Con bò 6 chân, trong đó có 2 chân "mọc" ở cổ

Theo anh Linh, con bò được anh mua lại chưa lâu từ một hộ dân ở xã Hoằng Lộc (trước đây là xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa cũ).

Hiện con bò khoảng 8 tháng tuổi, nặng gần 300 kg và phát triển bình thường. "Tôi thấy con bò này lạ nên mua về nuôi, dù thừa 2 chân nhưng con bò không có biểu hiện gì, vẫn phát triển bình thường như những con bò khác"- anh Linh cho biết.

Cũng theo anh Linh, đây là giống bò 3B lai với bò ta, loài này nuôi đến lúc trưởng thành có thể đạt trọng lượng hơn 1 tấn.

- Ảnh 2.

Con bọ hiện rất khỏe mạnh, phát triển bình thường

Qua quan sát, con bò 6 chân hiện có vóc dáng to cao, lông mượt. Chủ nhân cho biết, con bò này rất hiền. "Tôi dự định tiếp tục nuôi con bò này, khi đủ tuổi sẽ cho phối giống để xem hiện tượng đột biến này có tiếp tục xảy ra hay không. Ngoài ra, tôi cũng muốn giữ lại làm điểm tham quan cho bà con, trẻ nhỏ và du khách đến xem"- anh Linh chia sẻ.

Hiện tượng bò 6 chân không phải là hiếm gặp. Tại Thanh Hóa, ông Bùi Minh Tuấn (ngụ xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy cũ, nay là xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa ) cũng đang sở hữu một con bò đực kỳ lạ khi có 6 chân và 2 đuôi. Con bò này từng có người trả 5 tỉ đồng nhưng ông Tuấn không bán.

