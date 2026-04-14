Xôn xao clip trẻ mầm non bị cô giáo bạo hành trong lớp

Vĩnh Gia |

Đang ngồi chơi trong lớp, một trẻ mầm non ở Hà Tĩnh bất ngờ bị cô giáo bạo hành trước mặt các bạn.

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip dài khoảng 57 giây, ghi lại cảnh một trẻ mầm non ở Hà Tĩnh bị cô giáo bạo hành ngay trong lớp. Sự việc nhanh chóng gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh từ camera của lớp học ghi lại cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 11 phút ngày 13-4. Lúc này, các bé đang ngồi chơi thì một cô giáo từ ngoài đi vào. Cô này bước tới một bé trai ngồi ngoài cùng bên trái màn hình, liên tiếp có hành vi hành hung cháu.

Điều đáng nói là lúc đó, trong lớp còn có 2 giáo viên. Tuy nhiên, đoạn clip cho thấy họ không có động thái nào can ngăn.

- Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé bị cô giáo có hành vi bạo hành ngay trong lớp (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 14-4, trao đổi với phóng viên, cô Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận đoạn clip trên ghi lại sự việc diễn ra tại lớp trẻ 3-4 tuổi của trường.

"Tối muộn 13-4, tôi mới biết việc này. Sau đó, tôi đã tới nhà học sinh để gặp phụ huynh nhằm nắm bắt tình hình nhưng gia đình đã ngủ. Sáng nay, chúng tôi đã gọi điện thoại mời phụ huynh cháu bé đến trường để tìm hiểu" - cô Vân Anh cho biết.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà, nhà trường cũng đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

"Nguyên nhân sự việc như thế nào, nhà trường và cơ quan chức năng đang làm rõ" - cô Vân Anh cho hay.

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
