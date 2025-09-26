Xôn xao clip người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc chuyện đỗ xe: Trưởng Công an phường lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục lớn tiếng, phản ứng gay gắt, phản cảm trước mặt nhiều người, trong đó có cả lực lượng cảnh sát giao thông. Nguồn cơn dẫn đến sự việc được cho là do người phụ nữ này bị nhắc nhở việc đỗ xe ô tô chắn lối đi chung, gây cản trở cho việc đi lại của người dân.

Được biết, sự việc xảy ra tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP.Lạng Sơn. Đoạn clip đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Đa số đều bày tỏ sự bất ngờ và bức xúc trước phản ứng của người phụ nữ, không hiểu sao chị lại phản ứng gay gắt đến vậy. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng người này là vợ của một cán bộ công an phường Kỳ Lừa, TP. Lạng Sơn.

Clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ (mặc áo trắng) phản ứng gay gắt khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VTC News ngày 26/9, Trung tá Nguyễn Quang Tùng, Trưởng Công an phường Kỳ Lừa, TP Lạng Sơn xác nhận, người phụ nữ trong đoạn clip nói trên là vợ của một Phó Trưởng Công an phường Kỳ Lừa.

Trung tá Tùng cho hay, sự việc xảy ra trên địa bàn phường Đông Kinh nên thẩm quyền xử lý thuộc cơ quan chức năng của phường này.

"Chúng tôi đã yêu cầu đồng chí Phó Trưởng Công an có liên quan báo cáo để xem xét, xử lý theo quy định", ông Tùng cho biết thêm.

Sự việc được cho là xuất phát từ việc người phụ nữ này đỗ ô tô chắn lối đi.

Trong khi đó, bà Linh Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cũng xác nhận đã nắm được thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh. Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh đã giao cho các phòng ban chuyên môn kiểm tra, sau đó sẽ thông tin chính xác sự việc.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trên mạng xã hội, mọi người vẫn đang chia sẻ và bình luận rất nhiều về sự việc này.