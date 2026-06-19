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Xôn xao clip người phụ nữ chửi bới, hành hung chiến sĩ công an

Hương Trà (T/H)
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Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ mất kiểm soát hành vi, liên tục tấn công, chửi bới chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Tối 18/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ mặc trang phục màu trắng, liên tục có hành vi chửi bới, tấn công chiến sĩ công an. Theo diễn biến trong clip, người phụ nữ này xô đẩy, thậm chí là vung tay tát rồi đá vào người chiến sĩ công an với thái độ hung hăng, mất kiểm soát.

Người đàn ông áo đen được cho là người thân của người phụ nữ này đã cố gắng tìm cách ngăn cản, khuyên can nhưng đối phương không hợp tác, tiếp tục hàng loạt hành động bạo lực. Sau một thời gian cố gắng giải thích, khuyên can không thành công, các chiến sĩ công an đã phải khống chế người phụ nữ.

Theo dõi đoạn clip, dư luận không khỏi bức xúc với cách hành xử của người phụ nữ. Bên cạnh đó, diễn biến sự việc cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của số đông.

Sự việc khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới nội dung đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác nhận trên Tiền Phòng. Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Phổ Yên vào ngày 17/6. Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố người phụ nữ trên về hành vi chống người thi hành công vụ. Nội dung cụ thể vụ việc Cơ quan CSĐT sẽ thông tin sau.

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