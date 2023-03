Xôn xao clip một cựu Giám đốc Công an tham gia bữa nhậu phản cảm

Theo clip ghi lại, bữa nhậu này có hai bàn tròn, khoảng hơn 10 người tham gia. Góc máy cho thấy, người quay clip ngồi cùng bàn với người giống cựu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá T.Đ.V. Trong clip có hai cô gái đứng hát một làn điệu dân ca, người giống Đại tá T.Đ.V ngồi vỗ tay theo nhịp, còn người giống Thượng tá N.V.L, Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh Quảng Trị đứng dùng dụng cụ gõ nhịp.

Người được cho là giống ông V trong bữa nhậu (ảnh cắt từ clip)

Tại giây thứ 40, một người đàn ông chưa rõ danh tính ngồi phía đối diện Đại tá V vít cổ một cô gái ôm hôn thắm thiết. Đến giây thứ 50, thì người giống Đại tá V liên tục rút các tờ tiền từ một cục tiền để trên bàn nhậu, mệnh giá 500 nghìn đồng để “bo” cho các cô gái và đưa tiền cho người giống ông L để ông này cho cô gái đứng hát bên cạnh.

Ngay sau khi clip xuất hiện, PV Tiền Phong đã liên lạc với Đại tá V và Thượng tá L để xác minh nhưng hai ông không bắt máy, nhắn tin hỏi cũng không trả lời. Còn Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng không bắt máy và không trả lời tin nhắn của PV.

Liên lạc với ông Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nam xác nhận là đã có người báo cáo sự việc với ông, nhưng đến nay, phía Công an tỉnh Quảng Trị vẫn chưa có báo cáo chính thức với Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị cho biết, theo báo cáo sơ bộ từ phía Công an, clip này được quay từ năm 2019, lúc đó ông T.Đ.V đang làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. “Công an có những quy định của công an, ông nào vi phạm thì ông ấy bị xử lí. Còn về trách nhiệm của đảng viên, thông thường sau khi có báo cáo và đối tượng thuộc Tỉnh ủy quản lí thì sẽ xem xét” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nói.