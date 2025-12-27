Xôn xao clip hành khách nôn ói trên ô tô công nghệ còn đập phá xe

Ngày 27-12, mạng xã hội xôn xao về clip một thanh niên có hành vi hung hăng, làm hư hỏng kính ô tô công nghệ. Kèm bài đăng là hình ảnh ô tô bị gãy kính chiếu hậu, xe dơ bẩn do khách nôn ói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Quốc Lợi (SN 1986) cho biết anh là tài xế ô tô công nghệ này và là nạn nhân trong clip đăng trên mạng xã hội.

Tối 13-12, anh Lợi nhận chở khách từ đường Lê Văn Khương đến một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Clip một thanh niên có hành vi hung hăng, làm hư kính xe





Sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội





Khi lên xe, 6 hành khách có biểu hiện say xỉn. Trong lúc di chuyển, một người đã nôn ói trên xe anh Lợi.

Lúc này, anh Lợi nói với khách do cuối tuần và mới chạy chuyến đầu tiên nên mong được hỗ trợ 400.000 đồng để đưa xe đi rửa.

Tuy nhiên, hành khách không chịu mức tiền này, cho rằng rửa xe là việc của tài xế, không phải là việc của khách.

Do khách đòi đánh nên anh Lợi cho xe tấp vào lề đường Phan Văn Trị, song vẫn bị tấn công, đập xe. Vụ việc có nhiều người chứng kiến và quay lại clip.

"Sau vụ việc, xe tôi bị hư 2 kính và được báo giá 10 triệu đồng. Tôi bị đánh, thấy đau đầu nhưng khi vào bệnh viện, bác sĩ nói chụp CT giá 3 triệu đồng. Tôi không có tiền nên về, không chụp. Từ lúc xảy ra sự việc đến nay đã 2 tuần, tôi chưa có tiền sửa xe nên chưa chạy lại. Tôi mong rằng vụ việc được xử lý hợp tình, hợp lý, đúng quy định" - anh Lợi bày tỏ.



