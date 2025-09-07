Xôn xao clip dài 8 giây nghi đánh nhau vì giành đồ cúng "cô hồn"

Ngày 7-9, một lãnh đạo của UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo ngành chức năng xác minh làm rõ đoạn clip nhóm người đánh nhau giữa đường đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nhóm người đánh nhau giữa đường nghi do tranh giật đồ cúng "cô hồn"

Mới đây, tài khoản Facebook có tên T.P. đã đăng tải thông tin: "Rồi giật cô hồn hay gì mà quánh nhau giữ vậy", kèm theo đoạn clip dài 8 giây ghi lại vụ việc.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, một nhóm thanh niên đã đánh nhau giữa đường gây mất an ninh trật tự vào thời điểm có đông người dân qua lại. Vụ việc được cho là xảy ra tại phường Bạc Liêu.

Sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút gần 26.000 lượt xem cùng nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc từ người dùng mạng xã hội.

Tài khoản T.T. bình luận: "Cúng cô hồn ai ngờ cô hồn sống tới thiệt" hay "Giật được bao nhiêu mà bệnh luôn". Riêng, tài khoản T.H. thì khẳng định nhóm người trên rồi cũng sẽ được lên phường…