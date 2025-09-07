HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xôn xao clip dài 8 giây nghi đánh nhau vì giành đồ cúng "cô hồn"

Vân Du |

Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người đánh nhau giữa đường ở Cà Mau nghi do tranh giật đồ cúng "cô hồn" gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 7-9, một lãnh đạo của UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo ngành chức năng xác minh làm rõ đoạn clip nhóm người đánh nhau giữa đường đang lan truyền trên mạng xã hội.

CLIP: Nhóm người đánh nhau giữa đường ở Cà Mau nghi tranh giật đồ cúng "cô hồn" - Ảnh 1.

Nhóm người đánh nhau giữa đường nghi do tranh giật đồ cúng "cô hồn"

Mới đây, tài khoản Facebook có tên T.P. đã đăng tải thông tin: "Rồi giật cô hồn hay gì mà quánh nhau giữ vậy", kèm theo đoạn clip dài 8 giây ghi lại vụ việc.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, một nhóm thanh niên đã đánh nhau giữa đường gây mất an ninh trật tự vào thời điểm có đông người dân qua lại. Vụ việc được cho là xảy ra tại phường Bạc Liêu.

Sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút gần 26.000 lượt xem cùng nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc từ người dùng mạng xã hội.

Tài khoản T.T. bình luận: "Cúng cô hồn ai ngờ cô hồn sống tới thiệt" hay "Giật được bao nhiêu mà bệnh luôn". Riêng, tài khoản T.H. thì khẳng định nhóm người trên rồi cũng sẽ được lên phường…

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại