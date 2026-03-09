Xôn xao clip cô gái bị nam thanh niên túm áo kéo lê giữa đường, vừa giằng co vừa kêu “tao bị ép buộc” trong ngày 8/3

Ngày 8/3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ bị một nam thanh niên túm áo kéo lê trên đường, gây xôn xao dư luận.

Theo dõi đoạn clip cho thấy cô gái mặc quần bò xanh, áo khoác dạ màu nâu trong tình trạng trang phục xộc xệch, đầu tóc rối bời, đang ngồi bệt trên đường. Đáng nói, trên mặt và quần áo cô gái xuất hiện nhiều vệt máu.

Hình ảnh cô gái bị kéo lê trên đường được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao (ảnh cắt từ clip)

Lúc này, một người đàn ông xách theo túi xách và giày được cho là của cô gái cũng có mặt bên cạnh, liên tục yêu cầu cô đứng dậy để đi về.

Tuy nhiên, cô gái vẫn quyết ngồi tại chỗ, không hợp tác đi theo nên người đàn ông liền dùng tay nắm áo kéo lê cô trên đường.

Bị kéo lê và cố gắng phản kháng nhưng không được, cô gái liền nằm bất động, mặc cho bị kéo đi một đoạn khá xa trên đường. Trong lúc giằng co, cô gái khoanh tay trước ngực để giữ quần áo, tránh bị lộ da thịt và nói: "Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!".

Người đàn ông tỏ ra bất lực nhưng vẫn cố gắng đưa cô gái lên xe để trở về nhà, đồng thời làu bàu: "Ba cái xị rượu".

Nghe vậy, một số người dân bên đường chứng kiến sự việc cho rằng cô gái có thể đang say rượu nên mới quậy phá. Một vài người đã lên tiếng ngăn cản hành động kéo lê của người đàn ông và góp ý: "Nó say rượu không muốn về thì cứ kệ nó nằm đó đã".

Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa cô gái và người đàn ông trong đoạn clip cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng dù trong hoàn cảnh nào, hành động kéo lê người khác trên đường là phản cảm và có thể gây nguy hiểm. Một số người cũng cho rằng nếu cô gái thực sự đang trong tình trạng say rượu thì nên tìm cách hỗ trợ, đưa về nơi an toàn thay vì xảy ra giằng co giữa đường.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã An Thành và cho biết công an xã đang vào cuộc điều tra, làm rõ.