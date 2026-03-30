Xôn xao clip cháu trai hành hung cậu ruột bị liệt nửa người

Nguyễn Dũng |

Ngày 30/3, Công an phường Khánh Hội, TPHCM đã mời một nam thanh niên lên làm việc để xác minh, điều tra hành vi bạo hành người thân là cậu ruột bị tai biến, gây bức xúc dư luận.

Ngày 30/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip từ camera ghi lại cảnh người này liên tục chửi bới, dùng tay đánh vào mặt một người đàn ông đang ngồi trên giường, không có khả năng tự vệ. Theo hình ảnh từ camera, các hành vi bạo lực này diễn ra trong nhiều ngày, kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Xôn xao clip bạo hành người thân cháu trai đánh cậu ruột liệt nửa người tại TPHCM - Ảnh 1.

Xôn xao clip bạo hành người thân cháu trai đánh cậu ruột liệt nửa người tại TPHCM - Ảnh 2.

Hình ảnh nam thanh niên bạo hành người thân ở nhiều thời điểm khác nhau.

Trong các đoạn clip, dù có sự xuất hiện và can ngăn của một người đàn ông và một người phụ nữ khác, nam thanh niên vẫn tỏ thái độ hung hăng, liên tục dùng tay tát mạnh vào vùng mặt và buông lời xúc phạm nạn nhân.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội. Nạn nhân là người bị tai biến, liệt nửa người; còn người có hành vi bạo hành được xác định là cháu ruột.

Lãnh đạo UBND phường Khánh Hội cho biết, công an phường đã mời nam thanh niên làm việc, bước đầu xác định người này có biểu hiện bất thường về tâm lý. Trường hợp kết quả giám định cho thấy người này không mắc bệnh, cơ quan công an sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định. Ngược lại, nếu có bệnh lý, địa phương sẽ phối hợp gia đình đưa đi điều trị.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

