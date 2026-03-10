Xôn xao ảnh đám hỏi của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương

Những ngày vừa qua, Hòa Minzy trở thành tâm điểm chú ý vì công khai mối quan hệ tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương. Trước khi xác nhận chuyện tình cảm, cặp đôi đã có khoảng 4 năm yêu nhau trong âm thầm.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh được cho là khoảnh khắc trong lễ ăn hỏi của Hòa Minzy và ông xã Đại úy Thăng Văn Cương. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện áo dài đỏ truyền thống, nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh nửa kia. Cư dân mạng liền rộ nghi vấn rằng cặp đôi đã bí mật tổ chức đám hỏi. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là những bức ảnh được tạo bằng công nghệ AI.

Dù là ảnh tạo bởi công nghệ, sau khi được chia sẻ rộng rãi, bộ ảnh lập tức nhận về hàng loạt bình luận. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú vì cặp đôi trông khá đẹp đôi, thậm chí nhiều người còn cho rằng khung cảnh này giống như một “preview” cho ngày vui trong tương lai của nữ ca sĩ.

Ảnh cưới được cho là của Hòa Minzy và ông xã được chia sẻ chóng mặt. Tuy nhiên đây chỉ là hình ảnh của AI tạo ra mà thôi. Ảnh: MXH

Thậm chí netizen còn lan truyền bức hình có sự xuất hiện của bé Bo bên cặp đôi trên lễ đường. Ảnh: MXH

Trước đó, hình ảnh cưới giả của cặp đôi cũng từng gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: MXH

Về kế hoạch tổ chức đám cưới, Hòa Minzy từng hé lộ trong một đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện đáng yêu với con trai là Bé Bo. Khi được mẹ hỏi từ khoảnh khắc nào bắt đầu cảm thấy gắn bó và yêu thương “bố Cương”, cậu bé hồn nhiên trả lời: “Từ lúc mà bố về, từ lúc con gọi bố là Bác Cương ấy”. Bé Bo còn nhấn mạnh đầy tình cảm: “Con cũng yêu bố nhất”.

Không chỉ vậy, khi Hòa Minzy chia sẻ mong muốn sẽ kết hôn trong tương lai, Bé Bo tỏ ra vô cùng hào hứng. Cậu bé còn liên tục thúc giục mẹ sớm tổ chức hôn lễ. Khi nữ ca sĩ tiết lộ dự định làm đám cưới vào năm 2027, Bo liền nói rằng thời gian đó “hơi lâu”. Nhóc tỳ đáng yêu còn bày tỏ mong muốn: “Cuối năm 2027 con thấy lâu quá, con muốn nắm tay bố để đợi mẹ đi đến”.

Nữ ca sĩ 9x dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2027. Ảnh: FBNV

Sau khi công khai chuyện tình cảm, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết sẽ ngưng đăng tải hình ảnh của chồng trên mạng xã hội. Vì chồng là quân nhân, Hòa Minzy biết phải hạn chế để nửa kia tập trung cho công việc. Vừa qua cô chỉ chia sẻ một chút để anh thoải mái tâm lý, hiểu hơn cuộc sống của vợ.

Trong bài viết, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng cho biết sẽ không đăng tải video gì nữa vì sợ vướng ý kiến trái chiều. Cô cho hay: "Em đăng nốt cái clip rồi thôi bọn em không có đăng gì nữa, lâu lâu chia sẻ chút chút cùng cả nhà cho vui nhé. Chứ thấy cũng nhiều ý kiến trái chiều, đăng nhiều nó không hay mà em nên cẩn thận do vẫn năm tam tai đó cả nhà. Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng em ạ".

Dưới phần bình luận, Hòa Minzy còn hài hước chia sẻ rằng cô có antifan rất đông: "Các chị xui em đăng nhiều nhé, các chị nhắm bảo vệ nổi em không. Chứ anti em đông lắm ấy. Thật sự đấy".