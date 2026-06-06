Xôn xao 1 buổi đi chơi pickleball hết gần 7 triệu

Chơi pickleball thế nào mà tính hoá đơn hết gần 7 triệu?

Mạng xã hội mới đây vừa được một phen xôn xao trước hình ảnh một tờ "Hóa đơn tạm tính" được cho là xuất phát từ một sân chơi Pickleball tại TP.HCM. Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng kèm lời cảm thán dở khóc dở cười: "Đi một buổi pickleball hết gần 7 triệu, thể thao giờ đắt đỏ thế sao?". Thế nhưng, khi nhìn vào nội dung chi tiết của tờ hóa đơn này, cộng đồng mạng mới ngã ngửa phát hiện ra một sự thật hoàn toàn khác.

Cụ thể, tổng số tiền cần thanh toán hiển thị trên hóa đơn lên tới 6.850.000 đồng. Tuy nhiên, thay vì các khoản chi phí đặc trưng của bộ môn thể thao thời thượng này như tiền thuê sân bãi theo giờ hay tiền mượn vợt, danh sách mặt hàng lại ngập tràn đồ ăn thức uống. Chiếm phần lớn giá trị hóa đơn là lượng đồ uống khổng lồ tổng cộng lên đến 290 chai bia. Để "phục vụ" cho cuộc vui này, nhóm người chơi còn gọi thêm một thực đơn "mồi bén" chuẩn bài bao gồm các loại khô cá chỉ vàng, khô cá khoai, khô cá đuối, khô mực nướng, lạp xưởng tươi cho đến cả trứng gà luộc.

Hoá đơn gây xôn xao cõi mạng (Ảnh: N.Linh)

Sự việc này phản ánh một thực tế khá hài hước trong một bộ phận người chơi thể thao phong trào hiện nay. Đối với nhiều hội nhóm, việc ra sân Pickleball đôi khi chỉ là "cái cớ" hợp lý để anh em vận động, giải phóng một chút năng lượng trước khi bước vào "hiệp phụ" giao lưu đầy kịch tính ngay tại hàng quán. Câu chuyện "đốt vài trăm calo trên sân nhưng nạp lại hàng ngàn calo ngay sau đó" không còn là chuyện hiếm, và tờ hóa đơn "Pickleball phong cách bàn nhậu" này chính là minh chứng rõ ràng nhất.