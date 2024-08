Xoài Non thả ảnh nóng bỏng, nói về tình yêu sâu đậm: Gil Lê “có mặt” lập tức bên dưới comment

Sau khi bị “khui” chuyện hẹn hò, mọi động thái của Xoài Non và Gil Lê được hội hóng hớt theo dõi sát sao. Mới nhất Xoài Non đã có bài đăng đầu tiên trên Facebook lẫn Instagram.



Theo đó, mỹ nhân 2k2 đăng loạt ảnh thả dáng bên bờ biển. Trong những khoảnh khắc này, cô nàng khoe trọn nhan sắc lẫn vóc dáng cực phẩm với bộ bikini cùng chiếc váy dài để lộ đường cong lấp ló. Kèm theo hình ảnh, Xoài Non ghi chú thích so deep: “What is the deepest form of love?” (Tạm dịch: Tình yêu sâu đậm nhất là gì?).

Chùm ảnh mới nhất của Xoài Non

Chưa rõ cô nàng muốn truyền đạt điều gì nhưng bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc của cô nàng nhưng cũng không ít người tập trung đưa ra đáp án cho câu hỏi của Xoài Non. Phần comment hầu hết đều nhắc đến Gil Lê như: “Là Gil Lê”, “Là Xoài với Gil Lê hẹn hò”, “Là ở bên Gil”, “Là được Gil Lê yêu”,...

Trước đó, trên các nền tảng MXH cũng xuất hiện từ khóa tìm kiếm "Gil Lê và Xoài Non đi biển". Vì vậy khi Xoài Non đăng ảnh ở bờ biển, cư dân mạng không khỏi liên tưởng đến việc có Gil Lê đi cùng. Tuy nhiên khi bấm vào cụm từ khóa nói trên, không có bất cứ hình ảnh hay video liên quan nào hiện ra.

Cư dân mạng tìm kiếm cụm từ "Gil Lê và Xoài Non đi biển"

Về phần mình, sau khi được khui chuyện hẹn hò với mỹ nhân, Gil Lê cũng có cập nhật mới. MC nổi tiếng đăng ảnh chụp trên giường với caption ngắn gọn: “Sweet dream” (tạm dịch là: “Giấc mơ ngọt ngào”).

Gil Lê cũng đã đăng ảnh sau khi rộ lên thông tin hẹn hò Xoài Non

Được biết Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) vốn là fan lâu năm của Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991). Đến đầu năm 2024, cả 2 chung khung hình lần đầu tiên khi cùng tham gia một sự kiện ra mắt phim. Ở thời điểm đó, Xoài Non và Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) vẫn đang là vợ chồng.

Đến khoảng tháng 5/2024, sau khi vướng nghi vấn trục trặc với Xemesis và dọn ra khỏi biệt thự, Xoài Non đi thuê một căn hộ chung cư, trở thành hàng xóm của Gil Lê. Từ đó trở đi Xoài Non và Gil Lê thường xuyên xuất hiện cùng nhau hơn. Cả hai không chỉ dừng lại ở mối quan hệ fangirl - idol hay hàng xóm mà còn cùng đồng hành trong các phiên livestream và không ngại dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc đặc biệt.

Đến ngày 7/8 vừa qua, thông tin hẹn hò của Xoài Non và Gil Lê được xuất hiện với khoảnh khắc khóa môi cực ngọt trên sân pickleball. Như vậy là Xoài Non đã tìm thấy hạnh phúc mới chỉ sau chưa đầy 2 tháng thông báo ly hôn Xemesis.

Cặp đôi tại sự kiện vào đầu năm 2024