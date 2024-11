Xoài Non sượng trân khi Gil Lê hô vang tên Chi Pu trên sóng truyền hình

Tối 2/11, tại đêm Chung kết Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố (Street Woman Fighter Việt Nam) đã được diễn ra. Tại đây các đội có nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ V-Pop, mỗi đội sẽ trình diễn vũ đạo cho một bài hát V-pop. Và một trong 3 bài hát được xướng lên là Đóa Hoa Hồng của Chi Pu.

Với vai trò MC của chương trình, Gil Lê vụ hô vang tên bài hát và ca sĩ, bao gồm cả Chi Pu trong nhiệm vụ này. Trong khi đó Xoài Non - người yêu hiện tại của Gil Lê cũng đứng dưới sân khấu để cổ vũ.

Gil Lê hô vang tên Chi Pu.

Đúng khoảnh khắc Gil Lê đọc tên Chi Pu, camera đã hướng về phía Xoài Non và bắt trọn biểu cảm của cô nàng. Có thể thấy Xoài Non vẫn rất vui vẻ vỗ tay hưởng ứng cùng khán giả xung quanh, không quá để tâm chuyện Gil Lê hô vang tên tình tin đồn trong quá khứ trên sóng.

Xoài Non đứng cổ vũ người yêu ở phía dưới

Sau khi chương trình lên sóng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bàn tán về khoảnh khắc duyên nợ này. Có người nhận xét chương trình "chơi chiêu", cố tình lia camera đến Xoài Non, có người lại cho rằng chuyện Chi Pu - Gil Lê đã là quá khứ nên không cần để ý quá nhiều.

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc (sinh năm 1991), là nghệ sĩ đa tài, đảm nhận vai trò ca sĩ kiêm MC. Trước khi công khai tình cảm ngọt ngào với Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002), Gil Lê từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Vbiz, trong đó có Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993).

Chi Pu và Gil Lê

Năm 2014, Chi Pu và Gil Lê là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến. Thời điểm đó, cả 2 dính lấy nhau như hình với bóng và thoải mái đăng tải những hình ảnh thân mật. Trong tiệc sinh nhật vào năm 2015, Chi Pu cũng từng thể hiện ca khúc My everything như một lời nhắn ngọt ngào gửi đến Gil Lê.

Chi Pu từng chia sẻ Gil Lê là một phần quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống: "Gil là một người bạn, một người thân thực sự mà tôi may mắn có được từ khi Nam tiến. Nhờ Gil và gia đình Gil mà tôi thấy mình bớt cô đơn, có thêm chỗ dựa tinh thần giữa TP.HCM. Nếu không có Gil và bố mẹ Gil giúp đỡ, chắc tôi không tồn tại được ở Sài Gòn ồn ào này. Tôi mang ơn gia đình Gil nhiều lắm vì sự bình yên và một tình cảm gia đình đúng nghĩa mà cả nhà đã mang lại cho tôi".

Từ năm 2018, Gil Lê và Chi Pu vướng nghi vấn "đường ai nấy đi". Cặp đôi không còn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, ngưng tương tác trên mạng xã hội. Trong một lần chạm mặt, cả 2 giữ thái độ thờ ơ với đối phương khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên.

Đến khoảng năm 2020, Chi Pu và Gil Lê lại được cho là ẩn ý công kích nhau trên mạng. Thời điểm đó Chi Pu chia sẻ rằng mình từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, muốn tiến xa hơn nhưng đối phương im lặng. Người này còn phản đối mong muốn làm ca sĩ của Chi, sau đó cả 2 dần xa cách.

Ngay sau chia sẻ này của Chi Pu, Gil Lê đăng status: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy làm một người tốt ngoài đời thật thay vì trên mạng xã hội). Và Chi Pu lại đáp trả rằng "Chưa phải lúc hoặc không muốn nói thì mình sẽ im lặng. Nhưng một khi đã chọn cách nói ra thì sẽ nói thẳng và thật”.

Gil Lê và Chi Pu từng được cho là có sự căng thẳng vào năm 2020.

Dù cả 2 không nhắc đến tên nhau nhưng ở thời điểm đó cư dân mạng dấy lên không ít đồn đoán, cho rằng Chi Pu và Gil Lê không chia tay êm đẹp như người ta nghĩ.

Hiện tại, cả 2 đã có cuộc sống riêng và không còn nhắc đến nhau.

Riêng với Gil Lê, thời gian đây, nghệ sĩ này thường xuyên khoe chuyện tình yêu hạnh phúc với Xoài Non. Cặp đôi đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống, công khai dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, chăm sóc.

Gil Lê và Xoài Non.