Xoài Non ly hôn Xemesis: Diệp Lâm Anh nhắn nhủ một câu, hội chị em đồng loạt an ủi

Chiều 16/6, hot girl Xoài Non chính thức xác nhận đã ly hôn streamer Xemesis sau thời gian vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân.

Ngay khi mỹ nhân sinh năm 2002 đăng tải bài viết trên trang cá nhân, không chỉ người hâm mộ mà những chị em thân thiết trong giới showbiz, KOL cũng để lại bình luận động viên cô. Gây chú ý nhất trong đó là bình luận của Diệp Lâm Anh - người từng là chị em dâu với Xoài Non.

Diệp Lâm Anh nhắn nhủ: "Chặng đường tiếp theo hãy cố gắng mạnh mẽ em nhé!".

Diệp Lâm Anh và Xoài Non từng là chị em dâu, có mối quan hệ thân thiết

Diễn viên Trương Quỳnh Anh cũng là một trong những người để lại bình luận an ủi Xoài Non sớm nhất. Nữ diễn viên bày tỏ muốn ôm Xoài Non để động viên cô giữa biến cố hôn nhân này.

Trương Quỳnh Anh

Ngoài ra, diễn viên Lưu Đê Ly cũng chia sẻ với Xoài Non: "Kết thúc chưa phải là dấu chấm hết đâu. Rồi sẽ có người khác đến bù đắp cho em và đi cùng em tới cùng trời cuối đất. Ôm em một cái, cố lên nhé cô gái xinh đẹp".

Lưu Đê Ly

