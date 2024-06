Xoài Non lộ loạt ứng xử thiếu tinh tế trước mặt bố mẹ chồng: Vô tư nói từ nhạy cảm, để bố chồng “phục vụ” trong bữa ăn

Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) được nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài xinh như búp bê cùng cuộc sống đáng mơ ước. Theo đó, năm 18 tuổi cô nàng đã trở thành dâu hào môn, tổ chức đám cưới linh đình với “streamer giàu nhất Việt Nam” Xemesis (Nghiêm Hiếu, SN 1989). Không những vậy, từ sau khi kết hôn, cuộc sống của Xoài Non còn khiến nhiều người trầm trồ hơn nữa khi được chồng cưng chiều, ở trong biệt thự tiền tỷ, đi du lịch nhiều nơi,...

Bên cạnh đó, thời gian đầu mới lấy chồng, Xoài Non còn không ngần ngại quay vlog hay chia sẻ mỗi khi gặp bố mẹ chồng. Cô nàng cũng nhiều lần cho hay, vì nhỏ tuổi nhất nhà nên được bố mẹ chồng yêu quý, thương như con gái. Trong một số chương trình talkshow, Xoài Non còn cho biết từ khi về làm dâu, cô như cầu nối giữa tất cả các thành viên trong gia đình, không khí lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái.

Xoài Non và Xemesis là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Cuộc sống làm dâu của Xoài Non khiến hội chị em ao ước khi rất thân thiết với mẹ chồng

Thời điểm đó, không ít người còn vào “xin vía” được mẹ chồng cưng chiều giống như Xoài Non. Tuy nhiên thời gian gần đây, giữa nghi vấn trục trặc hôn nhân với Xemesis, một số khoảnh khắc chung khung hình của Xoài Non và gia đình chồng được netizen “khui” lại, viral trên MXH. Theo đó, nhiều người cho rằng để ý kỹ mới thấy Xoài Non nhiều khi chưa được khéo léo, tinh tế, còn quá trẻ con trong cách ứng xử khi về nhà chồng.

Mẹ chồng nhắc khéo chuyện bếp núc vẫn “dửng dưng” quay video

Một trong số những đoạn clip được cộng đồng mạng quan tâm nhiều nhất phải kể đến khoảnh khắc Xoài Non lần đầu đón Tết cùng nhà chồng. Với tính cách vô tư của mình, Xoài Non thoải mái trò chuyện với mẹ chồng và liên tục đặt ra những câu hỏi như: “Mẹ có yêu con không?”, “Năm nay có con về làm dâu mẹ thấy vui không”,...

Tuy nhiên, netizen lại nhận thấy, dù mẹ chồng Xoài Non cũng đáp lại lời của con dâu nhưng câu đầu tiên bà nói khi Xoài Non vào bếp là: “Con dâu giờ đi vào nấu cơm”. Dẫu vậy, Xoài Non vẫn phớt lờ câu nói này và tiếp tục quay clip, muốn mẹ trả lời câu hỏi của mình: “Mẹ cảm thấy từ khi có con có vui không”.

Đoạn clip Xoài Non sang nhà chúc Tết mẹ chồng viral trở lại trên MXH

Nhiều người cho rằng Xoài Non khá vô tư khi không để ý đến lời nhắc khéo của mẹ chồng

Nhiều người cho rằng, Xoài Non khá thiếu tinh tế trong việc này. Bởi thông thường, khi thấy mẹ chồng đang trong bếp, tâm lý chung của những nàng dâu sẽ là vào phụ một tay. Nếu mẹ chồng không cần thêm người đứng bếp thì có thể dọn bát đũa, chuẩn bị bàn ăn,... Nhìn chung có rất nhiều việc để làm nhất là vào ngày lễ Tết.

“Vẫn biết Xoài Non đang quay vlog và công việc của họ là sáng tạo nội dung nhưng sẽ hay hơn nếu bạn dựng máy rồi 2 mẹ con vừa làm vừa trò chuyện. Vì mình thấy bác gái cũng có ý nhắc khéo rồi nhưng Xoài Non chắc do còn trẻ quá nên thiếu kinh nghiệm, chưa nhận ra ”, một bình luận của cộng đồng mạng sau khi xem clip.

Diện đồ vô tư, có phần hở hang quá mức khi đến nhà chồng

Trong một đoạn clip khác, khi cả Xemesis và Xoài Non đến thăm nhà anh trai cũng nhân tiện tổ chức Noel và sinh nhật cho mẹ chồng, người đẹp sinh năm 2002 gây tranh cãi vì cách ăn mặc không phù hợp.

Theo đó, Xoài Non diện một bộ trang phục có phần áo khá sexy. Thậm chí, cô nàng nhiều lần cũng phải lấy tay để che bớt vòng 1 hay chỉnh lại trang phục để không bị hở quá mức. Vì gia đình tổ chức tiệc nên trong nhà rất đông đúc cả người lớn, trẻ nhỏ nên nhiều người cho rằng cách ăn mặc của Xoài Non đang không phù hợp.

Trang phục của Xoài Non bị netizen cho là phản cảm, thiếu tế nhị khi nhà có đông người

Dẫu vậy, một số dân tình cho rằng có thể gia đình chồng của Xoài Non cũng thoải mái và không quá để ý tới chuyện này. Bên cạnh đó, bản thân bà xã Xemesis cũng từng chia sẻ mẹ chồng và gia đình chồng có tư tưởng khá thoáng, hiện đại và cởi mở. Hơn nữa, mẹ chồng cũng hiểu công việc của Xoài Non nên thường không nhắc nhở hay có vấn đề gì khi thấy con dâu diện đồ có phần hở hang, sexy.

Không kiểm soát lời nói, thoải mái nói từ nhạy cảm trước mặt mẹ chồng, thiếu tinh tế khi mẹ nhắc đến tiền tỷ

Một đoạn clip cũ của cặp đôi vào ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới cũng đang viral trở lại trên MXH. Cụ thể, hôm đó cặp đôi tổ chức tiệc trên một nhà hàng dạng du thuyền, mời mẹ Xemesis, gia đình anh trai và 2 người bạn cùng tham dự. Trong khi đang trò chuyện, mẹ chồng Xoài Non nhắc đến việc rủ cả nhà đi châu Âu 1 chuyến. Tuy nhiên, phản ứng của Xoài Non mới là điều khiến dân tình tranh cãi.

Cô nàng khá nhanh nhảu, liên tục nói chen và cắt lời để nói dù mẹ chồng đang trò chuyện với người khác. Đặc biệt, khi mẹ chồng nhắc đến việc: “Mẹ sẽ bỏ 1 tỷ để đi” thì Xoài Non bất ngờ thốt ra một từ nhạy cảm: “Á **, đau đầu quá”. Dù khi đó lời nói nhỏ, không ai để ý nhưng Xoài Non vẫn bị dân tình bắt bẻ.

Nhiều người cho rằng Xoài Non quá trẻ con, vô tư đến mức không kiểm soát được lời nói của mình. Cho dù có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng đến đâu thì vẫn nên giữ ý, bình tĩnh và nhỏ nhẹ trong lời nói. Bên cạnh đó, việc Xoài Non rủ Sunna (Wilson Nhật Anh) bạn thân thiết cùng tham dự tiệc thân mật của gia đình cũng khiến netizen có nhiều ý kiến trái chiều.

Đoạn cắt màn trò chuyện gây tranh cãi của Xoài Non

Mẹ chồng nấu ăn nhưng lại để bố chồng phục vụ, nhõng nhẽo chỉ vì “không ăn thịt mỡ”

Không chỉ thân thiết với mẹ chồng, Xoài Non cũng nhiều lần khoe được bố chồng thương nhất nhà. Trên trang TikTok của mình vào năm 2022, Xoài Non đăng tải một đoạn clip để flex về việc được gia đình chồng cưng chiều.

Xoài Non cho hay vì biết con dâu thích ăn bún đậu nên mẹ chồng đã cất công chuẩn bị, nấu cho ăn. Tuy nhiên, vì cô nàng đang giảm cân, không ăn mỡ nên được bố chồng đặc biệt cắt thịt chỉ lấy phần nạc cho Xoài Non ăn. Điều này khiến mẹ chồng cũng phải thốt lên: “Số con bé này sướng thế đấy”.

Tuy nhiên, dân tình lại cho rằng Xoài Non đang thiếu tinh ý ở chỗ, mẹ chồng đã nấu ăn cho nhưng chỉ vì thịt nạc, thịt mỡ lại kén chọn, nhõng nhẽo dễ khiến người đứng bếp bị tổn thương. Ngoài ra, vì bố mẹ chồng của Xoài Non đã ly hôn nên hành động này của cô nàng bị cho là không nhạy cảm trong cách ứng xử.

Xoài Non khoe bố chồng tâm lý nhưng thái độ mẹ chồng là điều khiến dân tình "lấn cấn" về sự vô tư của bà xã Xemesis

Mặc dù không ít lần bị “soi” cách nói chuyện, ứng xử chưa được khéo léo nhưng nhiều người cho rằng thời điểm mới về làm dâu, Xoài Non chỉ vừa tròn 18 tuổi. Do vậy, phần nào hiểu được sự trẻ con, vô tư, thoải mái trong tính cách của cô nàng. Bên cạnh đó, dân tình cũng cho rằng Xoài Non khá chân thật, thẳng thắn và không hề thảo mai hay cố tình tỏ ra mình là một con người khác ở nhà chồng. Song, những người đã và đang làm dâu đều đưa ra lời khuyên cho Xoài Non rằng nên tinh tế hơn để tránh gặp phải những tình huống bị đánh giá, phán xét không mong muốn.