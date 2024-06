Xoài Non làm rõ tin đồn mối quan hệ giữa Xemesis và bạn thân Sunna, tuyên bố 1 điều về lý do ly hôn

Mặc dù đã lên tiếng xác nhận ly hôn với Xemesis nhưng mới đây, Xoài Non vẫn tiếp tục phải đăng tâm thư dài để đính chính những hiểu lầm cũng nhưng làm rõ loạt tin đồn thời gian vừa qua.

Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non cho biết ban đầu không có ý định sẽ thông báo về chuyện riêng tư nhưng vì có quá nhiều lời bàn tán sai sự thật nên quyết định làm rõ về mối quan hệ hiện tại của mình. Ngoài ra, Xoài Non cũng lần đầu nhắc đến lý do chia tay với Xemesis và khẳng định người bạn thân - Sunna không phải “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc hôn nhân hai khiến cặp đôi phải rời xa nhau.

Theo đó, Xoài Non bày tỏ vì những tin đồn không chính xác đang lan truyền trên MXH mà khiến cả gia đình Sunna bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, Xoài Non buộc phải lên tiếng để bảo vệ bạn thân và những người xung quanh, hi vọng cộng đồng mạng có thể dừng lại vì ly hôn chỉ là chuyện của 2 người.

Xoài Non lên tiếng bảo vệ bạn thân Sunna

“Xin chào mọi người, hôm qua Xoài có lên bài nói rõ về mối quan hệ của mình. Thật ra ban đầu mình không có ý định lên thông báo nhưng thấy rất nhiều thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng nhiều đến người thân bên cạnh mình. Những câu chuyện không có thật, chỉ là mọi người đoán mò và thêu dệt lên.

Lý do mình và anh không bên nhau nữa, tụi mình muốn giữ cho riêng nhau nên sẽ không chia sẻ về vấn đề này. Còn việc bạn thân mình - Sunna là người thứ 3, nếu là thật, mình không ngốc đến mức vẫn chơi để rồi hủy hoại gia đình nhỏ của mình phải không?

Mình thấy câu chuyện ngày càng đi xa vì làm phiền đến cả gia đình Sunna. Nên mình mong mọi người có góc nhìn tích cực hơn, đừng vì những thông tin ít ỏi mà làm ảnh hưởng tới người khác. Xoài cảm ơn và hi vọng câu chuyện của mình sẽ không ảnh hưởng tới ai vì đây là mối quan hệ của 2 người, những người thân của mình không đáng bị như vậy”, Xoài Non chia sẻ.

Về phía Sunna, cô cũng từng nhiều lần đăng đàn thể hiện sự khó chịu, mệt mỏi khi vô tình bị kéo vào drama không đáng có. Thậm chí, Sunna đã nghĩ sự việc sẽ dừng lại khi Xoài Non và Xemesis đều đã xác nhận ly hôn. Tuy nhiên, cô hiện vẫn đang là tâm điểm bị chỉ trích, nhiều antifan tràn vào TikTok của Sunna vì cho rằng cô là nguyên nhân khiến Xoài Non và Xemesis phải chia tay.

Sunna mệt mỏi vì liên tục bị ảnh hưởng bởi drama không đáng có

Trước đó vào tối 16/6, cộng đồng mạng được phen ngỡ ngàng khi Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) và Xemesis (Nghiêm Hiếu, SN 1989) chính thức xác nhận ly hôn, không còn là vợ chồng. Thông tin này khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa tiếc nuối vì cặp đôi có chuyện tình 6 năm đẹp như cổ tích mà ai cũng ngưỡng mộ.



Trước khi lên tiếng chính thức, Xoài Non và Xemesis bị dân mạng “soi” ra loạt dấu hiệu rạn nứt trong cuộc sống hôn nhân. Không những vậy, rất nhiều người thân thiết xung quanh cặp đôi cũng bị lôi vào, đặt nghi vấn là lý do khiến Xoài Non và “streamer giàu nhất Việt Nam” đường ai nấy bước.

Xoài Non chính thức xác nhận đã dừng lại mối quan hệ với Xemesis

Thời điểm khi chuyện ly hôn vẫn còn là nghi vấn, không ít người đã lục lại được đoạn clip Sunna ngồi giữa Xoài Non và Xemesis. Ngoài ra, cô cũng khá thân thiết với nam streamer và góp mặt trong nhiều buổi tiệc quan trọng của gia đình chồng Xoài Non. Do đó, điều này khiến netizen đồn đoán Sunna là người thứ 3 trong mối quan hệ. Mặc dù, toàn bộ người trong cuộc đều đã lên tiếng, song cộng đồng mạng vẫn tiếp tục thêu dệt và lan truyền những thông tin không chính xác khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn.

