Xoài Non lại trở thành tâm điểm, xoay nghiêng nháy mắt cũng đủ leo lên thẳng "hot search"

Thời gian gần đây, cặp đôi Xoài Non và Xemesis thường nắm tay nhau xuất hiện tại sự kiện. Lần này, Xoài Non chọn mặc một chiếc đầm cắt xẻ táo bạo, tôn lên 3 vòng quyến rũ. Netizen cho rằng, vì có ông xã "tháp tùng" đi dự sự kiện nên cô nàng càng tự tin hơn.

So với hình ảnh có phần tăng cân ở sự kiện tháng 12/2023, Xoài Non hiện tại đã lấy lại được vóc dáng săn chắc hơn, mảnh mai nhưng đầy quyến rũ. Nhan sắc lọt ống kính cam thường vẫn xuất sắc như ngày nào, khiến dân tình phải khen nức nở: "Xoài Non xinh như búp bê", "Lên kí một chút nhưng nhìn thế này đẹp hơn hẳn nè, trông đầy đặn mà mặt vẫn nhỏ xinh", "Đẹp, có gu thời trang đỉnh", "Sao thấy bả diện thiết kế nào cũng đẹp vậy ta"...

Xemesis nắm tay Xoài Non cùng dự sự kiện

Xoài Non diện thiết kế váy xẻ cực sexy

Cận cảnh visual xinh như búp bê của Xoài Non. (Nguồn: chiechaivbiz1)

Trước đó, Xoài Non còn từng cùng Xemesis dự sự kiện và lọt ống kính "team qua đường" nhưng lộ rõ dấu hiệu tăng cân khi gương mặt bầu bĩnh, dáng người cũng trở nên đậm đà, có da có thịt hơn so với trước. Tuy nhiên, ở sự kiện lần này có thể thấy sắc vóc cô nàng đã gom lại, thon thả và quyến rũ hơn rất nhiều.