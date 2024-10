Xoài Non khoe quà Gil Lê tặng 20/10, Bò Chảnh kể hết về lần hẹn hò bí mật với Xemesis

Từ sau khi chính thức thông báo ly hôn vào tháng 6, cuộc sống hiện tại của Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) và Xemesis (Hiếu Nghiêm, SN 1989) có nhiều sự thay đổi. Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng với những mối bận tâm khác. Song cả hai cũng vẫn dành sự tôn trọng, coi người cũ như bạn bè mỗi khi được nhắc đến cùng nhau.

Hiện tại, Xoài Non nhận nhiều sự quan tâm khi đang trong mối quan hệ trên mức tình bạn với Gil Lê. Cặp đôi ngày càng thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm. Dù Xoài Non luôn gọi Gil Lê là “anh hàng xóm” nhưng cách thể hiện tình cảm của cô nàng khiến nhiều người nhận xét ngày càng trưởng thành, chín chắn nhưng vẫn vô cùng đáng yêu, dễ thương.

Xoài Non và Gil Lê công khai xuất hiện ở sự kiện, còn được "anh hàng xóm" giới thiệu là: "Người yêu em"

Xoài Non được Gil Lê cưng chiều, chăm sóc mọi lúc mọi nơi

Ngược lại, Gil Lê cũng luôn chăm sóc và ủng hộ Xoài Non trong mọi việc. Mới đây, Xoài Non đăng tải một đoạn story ngắn hình một bó hóa với dòng chữ “happy” lấp ló. Điều này khiến nhiều người cho rằng mỹ nhân Gen Z đang khoe khéo quà 20/10 do Gil Lê tặng. Bởi dù thoải mái hơn nhưng Xoài Non cũng rất tinh tế, không đăng tải quá nhiều về những món quà mà cả hai dành cho nhau, giữ kỉ niệm cho riêng mình.

Cũng trong ngày hôm nay, Bò Chảnh (Nguyễn Thị Ý Nhi) - bạn gái Xemesis bất ngờ đăng tải vlog ghi lại trọn vẹn cuộc hẹn hò bí mật giữa cô và nam streamer.

Theo đó, vào khoảng giữa tháng 9 cặp đôi có chuyến du lịch Nha Trang cùng nhau, nghỉ dưỡng tại một trong những resort siêu sang có mức giá đắt đỏ nhất tại Việt Nam. Đây cũng là nơi nhiều người nổi tiếng, siêu sao nước ngoài chọn để lui tới mỗi khi đến Nha Trang. Dù không check-in chung khung hình hay cùng mốc thời gian nhưng hình ảnh câu cá được Xemesis đăng vào tối 26/9 hoàn toàn trùng khớp với ảnh của Bò Chảnh đăng vào ngày 16/9.

Bò Chảnh tung luôn chuyến hẹn hò tại Nha Trang cùng Xemesis vào tháng 9 vừa qua

Dù giấu kín bạn đồng hành nhưng ai follow cũng đều biết người ấy là ai

Khoảnh khắc trên thuyền đi câu cá giống hệt với loạt hint của cặp đôi trước đó

Nhưng đến hiện tại, Bò Chảnh mới tung full vlog những hoạt động trong buổi hẹn hò hôm đó. Dù vẫn không quay hình Xemesis cũng như không nhắc đến tên anh chàng nhưng nhìn thôi là netizen biết cặp đôi đi cùng nhau và có những trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị.

Cho đến hiện tại, Bò Chảnh chưa từng lên tiếng về mối quan hệ của mình. Song cô cũng từng bị bắt gặp “hộ tống” Xemesis đi cắt tóc, cùng nhau đi ăn, đi chơi pickleball,... Còn về phía Xemesis, anh từng không phủ nhận, cũng không khẳng định về đối phương khi cả hai lần đầu bị “tóm dính” tại sân bay. Song, cộng đồng mạng cũng bày tỏ Xoài Non và Xemesis đã ly hôn nên việc cả hai có người mới, tìm hiểu những mối quan hệ khác cũng là điều bình thường.