Xoài Non đọ sắc bạn gái HIEUTHUHAI: Chênh nhau đúng 1 tuổi, ai hơn ai đây?

Mới đây, hot girl Tăng Mỹ Hàn (tên thường gọi là Babyboo, SN 2003) gây chú ý khi xuất hiện tham dự một buổi private party dành cho khách hàng VVIP của một thương hiệu thời trang ở TP.HCM.

Babyboo tới sự kiện bằng xe taxi, đi cùng trợ lý. Người đẹp lên layout tone hồng thường thấy, xuất hiện giản dị song nhanh chóng chiếm spotlight với chiều cao nổi bật, lên tới 1m70. Trong nhiều khung hình, khi quay bằng “camera thường”, nhan sắc của hot girl này nhận được nhiều lời khen với gương mặt thanh tú và làn da trắng sáng.

Cô nàng xuất hiện tại sự kiện và nhanh chóng hút mọi ánh nhìn không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi chiều cao nổi bật. Nguồn: multi.show2025

Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước ngoại hình của Babyboo ngoài đời. Một số ý kiến thậm chí cho rằng cô sở hữu vóc dáng phù hợp để thử sức tại các cuộc thi sắc đẹp.

"Bé này xinh quá, đã xinh rồi còn cao", "Cao ha, giờ mới thấy đi sự kiện đứng cùng mọi người mới thấy cao rõ rệt luôn ấy", "Xinh, cao, rồi còn giỏi nữa, xứng đáng", "Bạn này ốm một xíu nữa, thi hoa hậu là ổn ha", "Em tinh tế và em thông minh của ai đó đây hả", ... là những bình luận của cư dân mạng.

Cận cảnh visual trong veo của Babyboo.

Cũng tại sự kiện này, một hot girl khác cũng có mặt, hút ống kính truyền thông không kém chính là Xoài Non (Trang Phạm, SN 2002).

Người đẹp từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ nhan sắc được ví như “búp bê”.

Visual Xoài Non cũng cỡ này. Nguồn: Vietdaily

Đây cũng là lần đầu tiên Babyboo và Xoài Non đứng chung khung hình, cùng có mặt tại một sự kiện. Cả hai gây chú ý khi cùng lựa chọn trang phục tông hồng và phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng.

Trong một số khung hình, Babyboo đứng phía sau, nhường vị trí trung tâm cho đàn chị.

Nhiều người nhận xét hai hot girl có khá nhiều điểm tương đồng về phong cách: đều theo đuổi hình ảnh nữ tính, dễ thương và trẻ trung. Nếu Xoài Non gây ấn tượng với gương mặt sắc nét và phong cách quyến rũ hơn, Babyboo lại ghi điểm nhờ vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng. Chính vì vậy, nhiều netizen gọi vui đây là màn đọ sắc “0 điểm chê”.

Khoảnh khắc chung hình của hai hot girl, đẹp đều cỡ này. Nguồn: Vietdaily

Cặp đôi liên tục xuất hiện chung khung hình tại sự kiện. Nguồn: multi.show2025

Về phía Babyboo, đây cũng là lần hiếm hoi cô nàng dự sự kiện, lại có sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng nên càng nhận về nhiều sự quan tâm. Trước đó, cô nàng cũng hoạt động như một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, chuyên chia sẻ các trải nghiệm về thời trang, làm đẹp,...

Babyboo thu hút sự chú ý lớn nhờ nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang sang chảnh và cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu, sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp này còn được biết đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây với tư cách bạn gái của nam rapper nổi tiếng HIEUTHUHAI. Mặc dù cả hai chưa từng xác nhận hay công khai chuyện tình cảm nhưng qua loạt hint hẹn hò rầm rộ thì ai cũng khẳng định đây là một cặp trai tài, gái sắc.

Chính vì vậy mà không xuất thân từ showbiz cũng không hoạt động nghệ thuật, Tăng Mỹ Hàn vẫn sở hữu lượng người theo dõi “khủng” hơn 914k follow trên Instagram, và hơn 195N người theo dõi trên Facebook.

Trong khi đó, Xoài Non cũng là một hotgirl nổi tiếng trên MXH từ năm 17 tuổi, với nhan sắc được ví như búp bê. Sau khi "đường ai nấy đi" với Xemesis, Xoài Non công khai mối quan hệ mới với Gil Lê. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.