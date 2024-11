Xoài Non bị nhận xét "còn non và thiếu tinh tế" khi liên tục làm 1 việc trước mặt bố mẹ Gil Lê

Từ sau khi bị bắt gặp hẹn hò trên sân pickleball vào tháng 8 vừa qua, cặp đôi Xoài Non và Gil Lê có phần thoải mái hơn trong việc công khai mối quan hệ của mình. Cả hai thường xuyên góp mặt trong những sự kiện đặc biệt, hỗ trợ công việc của “nửa kia”. Không những thế, Gil Lê cũng đã ra mắt, chụp ảnh chung với gia đình Xoài Non và ngược lại, Xoài Non cũng rất được lòng bố mẹ Gil Lê.

Mới đây trong một sự kiện, Xoài Non và Gil Lê sánh đôi bên nhau không rời nửa bước khiến dân tình chú ý. Không những vậy, sự kiện còn có sự góp mặt của bố mẹ Gil Lê, do đó mọi cử chỉ, hành động của Xoài Non đều “lọt tầm ngắm” của dân mạng. Nhiều người nhận thấy, hot girl sinh năm 2002 rất thân thiết, trò chuyện thân mật với mẹ của Gil Lê. Bên cạnh đó, netizen cũng “soi” ra những lần Gil Lê công khai thể hiện tình cảm, giới thiệu Xoài Non là “bạn gái”, “người yêu” với những anh chị em đồng nghiệp trong nghề.

Xoài Non và Gil Lê dính như sam trong một sự kiện mới đây

Cặp đôi không ngần ngại thể hiện những khoảnh khắc tình cảm, thân thiết

Tuy nhiên, trong một góc quay khác, dân tình lại được dịp bàn luận rôm rả về một hành động của Xoài Non. Theo đó, nhiều người cho rằng cô nàng rất xinh đẹp, lễ phép nhưng lại mắc một điểm trừ là thường xuyên bấm điện thoại. Không ít người bày tỏ đây là một thói quen không tốt, nhất là khi tham dự sự kiện đông người bởi việc tập trung vào điện thoại sẽ cản trở giao tiếp với những người xung quanh.

Khi Minh Hằng trò chuyện cùng Gil Lê, Xoài Non đứng một góc bấm điện thoại với gương mặt có phần khó chịu, bực bội khiến nhiều người đồn đoán cô nàng ghen.

Song, một số người cho rằng Gil Lê và Minh Hằng ở trong một hội bạn thân chung nên Xoài Non chắc chắn cũng đều biết về mối quan hệ này. Có thể khi đó cô nàng tập trung giải quyết công việc nên gương mặt thể hiện sự căng thẳng, chứ không liên quan đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, dân tình vẫn cho rằng hành động đó của Xoài Non là thiếu tinh tế và không nên làm khi tham gia sự kiện.

Hành động Xoài Non liên tục bấm điện thoại với gương mặt căng thẳng lọt ống kính máy quay, trở thành tâm điểm tranh cãi trên MXH

Đáng chú ý nhất phải kể đến khoảnh khắc Xoài Non đứng cạnh mẹ của Gil Lê, dù trước đó cả hai có nói chuyện nhưng sau đó, netizen lại thấy Xoài Non tiếp tục "cúi mặt" vào điện thoại. Cô nàng dường như không có thêm bất cứ giao tiếp nào với bố mẹ Gil Lê hay mọi người xung quanh.

Điều này khiến netizen bàn tán rần rần, cho rằng Xoài Non có thể đang ngại hoặc thiếu tự tin. Tuy nhiên, phần lớn dân tình đều cho hay dù thế nào cũng không nên bấm điện thoại liên tục bởi đây được cho là hành động tối kỵ, thậm chí "âm điểm" trong mắt các bậc phụ huynh.

Xoài Non đứng cạnh mẹ Gil Lê vẫn chỉ chăm chú vào điện thoại cá nhân

Loạt bình luận thắc của netizen

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ai thấy bình thường chứ tôi không nhé. Đi nơi nào đông người, bấm điện thoại liên tục là điều tối kị luôn đó. Lúc nào trông cũng như rất bận khiến người khác không dám bắt chuyện, vậy là bất lịch sự đó”.

- “Xoài cảm giác vẫn non và thiếu tinh ý quá nhỉ. Thấy mặt khó chịu và liên tục bấm điện thoại, chắc để đỡ cảm thấy lạc lõng?”.

- “Đi sự kiện mình nghĩ nên giao tiếp với mọi người. Nếu thấy Gil Lê bận Xoài cũng có thể đứng quan sát và trò chuyện với bố mẹ Gil hoặc ai đó xung quanh thay vì bấm điện thoại”.

- “Hơi thiếu tinh tế nhỉ. Cảm giác Xoài đang thấy lạc lõng nên giả vờ bấm điện thoại vậy. Nên hòa mình vào thì tốt hơn”.

- “Mình cũng không thích ai đó bấm điện thoại quá nhiều khi đi sự kiện. Nếu bận việc có thể đứng hẳn ra ngoài để giải quyết cho lịch sự”.

Ngoài ra, không ít ý kiến bênh vực Xoài Non cho rằng trước đó, cô nàng cũng đã cùng Gil Lê đi chào hỏi, làm quen từng người. Netizen cũng cho hay Xoài Non dù trẻ tuổi nhưng có tính cách thẳng thắn, dễ mến nên hầu hết đều được lòng người lớn tuổi. Hơn nữa so với trước đây, Xoài Non ngày càng có nhiều sự thay đổi như trưởng thành, chín chắn hơn.

Trước đó, tại sự kiện ra mắt Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2, Xoài Non cũng sánh đôi cùng Gil Lê, thể hiện sự ủng hộ của mình. Gần như dàn 30 chị đẹp đều biết và dành lời khen cho Xoài Non. Người đẹp cũng được chính Gil Lê giới thiệu là "người yêu" với đàn chị. Không những vậy, suốt hành trình Gil Lê tham gia ghi hình, Xoài Non mang food truck để tiếp sức. Cả hai còn từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ ở trường quay.

Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non thường xuyên đăng tải các story có sự xuất hiện của Gil Lê. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...

Xoài Non đồng hành cùng Gil Lê trong nhiều sự kiện

Ngược lại, Gil Lê cùng Xoài Non livestream bán hàng