Xoài Non bị chê đi sự kiện mà chỉ lo bấm điện thoại

Trong một sự kiện do Độ Mixi tổ chức ở Hà Nội tối 1/4 vừa qua, vợ chồng Xoài Non và Xemesis đã có mặt để ủng hộ người anh, người bạn thân thiết. Trên trang cá nhân, Xoài Non cũng đăng loạt ảnh cùng với những gương mặt nổi tiếng trong làng esports như vợ chồng Độ Mixi, vợ chồng PewPew, Cris Phan, Rambo, Mimosa, Dev Nguyễn, Nhism,...



Vợ chồng Xoài Non - Xemesis

Như mọi khi, nhan sắc của hot girl 2k2 tiếp tục thu hút sự chú ý từ dân tình với vô số lời khen ngợi. Tuy nhiên đáng chú ý nhất trong số bình luận phía dưới bài đăng là nhận xét của một cư dân mạng về thái độ của Xoài Non tại sự kiện.

Theo đó người này xem livestream sự kiện và mỗi lần camera lia đến Xoài Non đều thấy cô đang dùng điện thoại. Trước đây nhiều người nổi tiếng từng gặp phải ý kiến trái chiều vì hành động này thường được xem là làm việc riêng, không chú ý đến các diễn biến tại sự kiện, không tôn trọng mọi người.

Xoài Non (dấu mũi tên) tập trung dùng điện thoại trong khi mọi người đều hướng lên sân khấu

Trước thắc mắc này, bà xã Xemesis đã nhanh chóng giải thích rằng mình không hiểu về game nên tranh thủ làm việc: “Xoài không hiểu gì về game nên tranh thủ làm xong ảnh up lên cho kịp ngày nè”.

Sau khi Xoài Non trả lời, cư dân mạng này cũng cho biết mình không thắc mắc gì mà chỉ là vì Xoài Non xinh quá, camera lia đến là hay để ý nên mới thấy.