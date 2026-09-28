Xóa sổ Trịnh Sảng khỏi phim kinh điển 30 tỷ view

Trịnh Sảng bị cấm hoạt động nghệ thuật, bộ phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" khó lên sóng đài truyền hình. Nền tảng Youku đã thay đổi nhân vật của Trịnh Sảng bằng kỹ thuật AI nhưng lại nhận về nhiều lời chê bai.

Trang QQ đưa tin bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ra mắt năm 2016 từng gây sốt khắp châu Á, đạt gần 30 tỷ lượt xem. Lượt xem trung bình mỗi tập đạt 945 triệu, cao nhất trong lịch sử phim Trung Quốc.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng là phim Hoa ngữ duy nhất tới thời điểm này có lượt xem đạt 10 triệu view/tập trên YouTube.

Tuy nhiên, nữ chính Trịnh Sảng vướng bê bối trốn thuế, nhờ người mang thai hộ vào năm 2021, từ đó bị cấm hoạt động nghệ thuật. Bộ phim cũng bị gỡ bỏ khỏi nền tảng. Nhà sản xuất Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã dùng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để thay mặt Trịnh Sảng rồi mang phim xin cấp phép phát hành lại.

Trịnh Sảng bị đổi mặt trong phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Nữ diễn viên thay Trịnh Sảng là Vương Chu Duyệt, ê-kíp sản xuất chỉ thay đổi khuôn mặt, còn vóc dáng, chuyển động hình thể và đài từ của nhân vật Bối Vy Vy giữ nguyên bản quay của Trịnh Sảng.

Chính vì vậy, khi xem phim, khán giả nhận thấy tỷ lệ giữa đầu và thân của nhân vật bị đánh giá không hợp lý, sai hướng ánh sáng, biểu cảm cơ mặt gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Nhan sắc Vương Chu Duyệt bị đánh giá không tinh tế bằng Trịnh Sảng, khó có thể đảm nhận vai diễn "hoa khôi khoa Công nghệ thông tin quyến rũ, kiều diễm" mà nhà văn Cố Mạn miêu tả Bối Vy Vy.

Trịnh Sảng khi đóng Yêu em từ cái nhìn đầu tiên bị chê quá gầy, nhưng đường nét khuôn mặt của cô vẫn được khen ngợi là tinh xảo, mang nét thanh thuần ngây thơ. Chính vì vậy, dù Trịnh Sảng diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, nhưng lại được khán giả yêu thích.

Khi Vương Chu Duyệt thay thế Trịnh Sảng, những người yêu thích bản gốc cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng giống như nam chính Dương Dương "ngoại tình" với người khác. Do cô chỉ "đổi đầu" với Trịnh Sảng nên cũng không tạo sự ăn ý với Dương Dương.

Khán giả cho rằng Vương Chu Duyệt không thể thay thế được Trịnh Sảng.

"AI ghép mặt còn không đẹp bằng Trịnh Sảng nữa", "Cạn lời quá, nhìn đơ đơ mà cũng không đẹp", "Đã tốn công dùng AI rồi thì không ghép được cái mặt nào đẹp hơn chút sao?", "Chẳng xứng chút nào với hai chữ 'hoa khôi' cả".

Vương Chu Duyệt sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Thị giác Thượng Hải, là nghệ sĩ thuộc công ty Hoa Sách - đơn vị sản xuất phim Nhất tiếu khuynh thành.

Sau khi bị khán giả chê không hợp vai diễn Bối Vy Vy, Vương Chu Duyệt chia sẻ: "Đúng là tôi đã cấp quyền chỉnh sửa gương mặt. Có thể nhân vật này quá khác so với hình dung của mọi người. Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng hình ảnh nhân vật yêu thích trong mắt mọi người. Tôi rất cảm ơn vì mọi người đã cho tôi cơ hội. Tôi đã chuyển sang làm hậu trường rồi, mong mọi người nhẹ tay với tôi một chút. Nếu có chỗ nào chưa đủ tốt, tôi cũng tiếp thu góp ý và sửa đổi!".