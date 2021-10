Xóa sổ chợ ma túy trong nghĩa trang

Gần đây, hàng chục đối tượng nghiện ma túy ở nhiều địa phương khác đã đến khu vực nghĩa trang thuộc phường An Phú (TP Thuận An) để tá túc, sử dụng ma túy gây mất ANTT. Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường An Phú xác định được Ten đã cung cấp hàng trắng cho các con nghiện trong nghĩa trang.



Khoảng 11h45 ngày 30/9, Công an bắt quả tang Ten tàng trữ, vận chuyển số lượng ma túy lớn để bán cho hàng chục con nghiện.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên người Ten có 10 bịch và 84 tép ma túy. Ten thừa nhận, đã mua số ma túy trên để bán cho các con nghiện sống trong nghĩa trang. Trước đó, Công an TP Dĩ An cũng bắt giữ, xử lý 11 vụ với 13 đối tượng đem hàng trắng vào nghĩa trang này để tiêu thụ.