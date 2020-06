Xóa sổ băng nhóm cho vay với lãi suất "cắt cổ"

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đặng Chu Minh Đức (SN 1981, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh) và Hồ Bá Cường (SN 1993, trú xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".



Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phát hiện một ổ nhóm "tín dụng đen" mà các giao dịch đều được thực hiện qua phần mềm trên mạng internet.

Đáng nói, tuy ổ nhóm hoạt động chủ yếu trên địa bàn thành phố Vinh nhưng đã lôi kéo được nhiều "con nợ" khắp các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, các đối tượng sử dụng ứng dụng quản lý cầm đồ để thực hiện hành vi phạm tội. Trên ứng dụng hiển thị các mục như vay tín chấp, bốc bát họ, quản lý cửa hàng…

Tại mục hợp đồng vay tín chấp hiển thị các nội dung: Tên khách hàng, số tiền vay, lãi suất vay, ngày vay, số tiền lãi đã đóng, ngày đóng, lãi tiếp theo…

Trong đó có nhiều khoản người vay tiền với lãi suất từ 3.000-5.0000đ/ 1 triệu/ ngày. Người vay tiền sẽ phải đóng lãi phí từ 15 đến 30 ngày.

Cầm đầu ổ nhóm này chính là đối tượng Đặng Chu Minh Đức; Đức đã lập tài khoản và khởi tạo nhiều "cửa hàng" trên phần mềm với quỹ tiền mặt hơn 5 tỷ đồng.

Sau đó, đối tượng giao cho Hồ Bá Cường quản lý phần mềm và tìm kiếm khách hàng. Hai đối tượng còn lại trong ổ nhóm có nhiệm vụ "đòi nợ" là Nguyễn Văn Tú (SN 1990) và Lê Đức Mạnh (SN 1995) đều trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An.



Ngày 30/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với Đặng Chu Minh Đức và Hồ Bá Cường về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Lực lượng chức năng thu giữ tài khoản quản trị phần mềm của Đặng Chu Minh Đức với số tiền cho vay hiện tại là 3 tỷ đồng.

Qua kết quả sao kê tài khoản, cơ quan chức năng xác định có gần 100 người vay tiền của đối tượng và đồng bọn với lãi suất 3.000đ/1 triệu/ ngày. Đồng thời, làm rõ được 19 người vay với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Chu Minh Đức và Hồ Bá Cường về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Hai đối tượng còn lại đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng hiện đang tập trung truy bắt hai đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.