Xóa nhiều ổ nhóm "tín dụng đen" nhức nhối ở Thủ đô

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận, huyện, thị xã đã tổ chức phân công, phân cấp quản lý, tập trung vào các cơ sở kinh doanh, cá nhân, ổ nhóm có biểu hiện phức tạp, đã từng vi phạm hoặc đối tượng cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, đồng thời lập danh sách điều tra cơ bản cáccơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cá nhân kinh doanh không có giấy phép qua đó đánh giá, phân loại, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động "tín dụng đen".



Các "trùm tín dụng đen" lần lượt sa lưới

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 4 đối tượng "tín dụng đen" với nhiều tội danh như tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự… Trước đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các mũi công tác, triệu tập nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng do Nguyễn Thị Thanh Hường, tức Hường "họ", SN 1973, trú tại ngõ 29 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cầm đầu đường dây tội phạm trên.

Cùng với bắt Hường, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đồng bọn của cô ta, gồm: Trương Minh Trang (SN 1988), trú tại tổ 13, phố Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Phan Huy Ích (SN 1978, ở tổ 1, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) và Mai Đức Trung (SN 1977, ở phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ích và Trung là những đối tượng nhiều tiền án, tiền sự và rất côn đồ hung hãn.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ tang vật gồm 1 thùng giấy có nhiều mẫu hợp đồng, giấy tờ vay tiền; sổ ghi chép danh sách khách vay tiền; giấy vay tiền, giấy tờ tùy thân người vay tiền; 318,21g Ketamin; 127 viên nén là ma túy loại MDMA trọng lượng 63,187g; 1 khẩu súng ngắn, dạng súng Colt ổ quay + 10 viên đạn, 5 chiếc điện thoại di động của các đối tượng sử dụng liên lạc với khách vay để nhắc nợ, đe dọa đòi tiền; xe ôtô Misubishi Xpander dùng để đi ném sơn, chất bẩn vào nhà "con nợ"...

Được biết, Hường "họ" là đối tượng xinh đẹp nhưng liều lĩnh. Cô ta mở tiệm cho vay tài chính với lãi 2.000đ-5.000 đ/triệu/ngày, thuê Trương Minh Trang làm thư ký ghi chép sổ sách, hướng dẫn khách viết giấy vay, gọi điện thoại cho khách đóng lãi.



Đối với khách không có khả năng chi trả, Hường chỉ đạo Phan Huy Ích (nhân tình) và Mai Đức Trung (đàn em mới ra tù tháng 10/2021) Hường nuôi cho ăn ở tại nhà, sử dụng ma túy và cùng các đối tượng khác đi đòi nợ bằng cách gọi điện thoại đe dọa chửi bới, đến nhà đổ chất bẩn, chất thải, dùng vũ lực để đòi tiền "con nợ" cho Hường.

Trước đó, sau khi nắm tình hình, đánh giá và thực hiện các biện pháp trinh sát rất kỹ càng, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tội phạm "tín dụng đen"; tổ chức đánh bạc, đánh bạc, bắt giữ Nguyễn Văn Thuận, tức "Thuận Toòng", SN 1987; ở huyện Thanh Trì, Hà Nội cùng 5 đối tượng khác...

Để khám phá thành công chuyên án này, lực lượng chức năng đã vận dụng tối đa những nguồn tin do nhân dân cung cấp, điều tra, làm rõ các hoạt động cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Nguyễn Văn Thuận cùng đồng bọn tổ chức.



Thuận cùng đồng bọn chủ yếu cho vay trong sới bạc với lãi suất "cắt cổ", trừ luôn tiền lãi trước. Khi con nợ không có khả năng thanh toán, Thuận cho đàn em đến gây sức ép, khủng bố tinh thần khiến bao gia đình tan cửa, nát nhà, lâm vào cảnh khốn cùng chỉ vì trót lao vào cờ bạc, phải vay tiền với lãi suất "trên trời" để rồi vướng vòng lao lý.

Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hà Nội chuẩn bị vũ khí để tấn công tội phạm.

Ngay sau khi triệt phá ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Thuận cầm đầu, cũng thông qua nguồn tin từ nhân dân cung cấp, CBCS Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TO Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bắt 5 đối tượng do Nguyễn Thị Chiến, SN 1963, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội cầm đầu.



Trong vụ án này, Chiến đã thuê Mai Văn Sự, SN 1977, trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định - đối tượng có 3 tiền án đi đòi nợ số tiền 4 tỷ đồng cho Chiến. Sự đã thu nạp 8 đối tượng khác đều có tiền án, tiền sự để thực hiện việc đòi nợ thuê cho Chiến.

Nhóm này đã sử dụng ôtô chắn trước cửa nhà "con nợ", thay nhau chia ca trông giữ không cho "con nợ" ra ngoài, không cho người nhà vào trong và dán tờ rơi có nội dung yêu cầu người vay tiền của Chiến phải sang tên ngôi nhà đang ở để trả nợ..., gây hoang mang, bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn thành phố.

Chặn "đất" sống của "tín dụng đen"

Xác định tội phạm "tín dụng đen" sẽ gây nhiều hệ luỵ cho các gia đình, làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn nên Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tấn công trấn áp mạnh loại tội phạm này.

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm "tín dụng đen" luôn được chỉ huy đơn vị quan tâm chỉ đạo, sát sao đôn đốc. Từ các biện pháp trinh sát, cho đến quá trình lập kế hoạch triệt phá các ổ nhóm "tín dụng đen" đều được Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự quan tâm chỉ đạo Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thực thi hiệu quả.

Điển hình như thành tích khám phá ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Thị Thanh Hường (Hường họ) cầm đầu là minh chứng rõ nét về tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm của Cảnh sát hình sự Hà Nội vì Hường là đối tượng rất gian xảo, thường không lộ diện mà cho đàn em trực tiếp đứng ra thực hiện các hành vi phạm tội.

Chính vì vậy, để làm rõ được thủ đoạn tàn bạo của Hường và đồng bọn, bắt giữ được tất cả các đối tượng, thu được tang vật là rất khó vì chúng có nhiều thủ đoạn đối phó, che giấu hành vi phạm tội, lại tàng trữ nhiều loại vũ khí, sẵn sàng chống trả đến cùng.



Chính vì vậy, việc bắt giữ Hường và đồng bọn đã được các trinh sát, ĐTV tính toán kỹ lưỡng, đồng loạt ra quân khống chế, bắt giữ tất cả các đối tượng, không để chúng kịp trở tay.

Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã trinh sát rất nhiều ngày, kể từ khi phát hiện hoạt động của ổ nhóm tội phạm và thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hường cùng đồng bọn, làm rõ thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm này rất tàn bạo.



Đối với khách vay tiền và không có khả năng chi trả, Hường chỉ đạo "đàn em" là đối tượng mới ra tù, nuôi ăn ở tại nhà, sử dụng ma túy và dùng thủ đoạn gọi điện thoại đe dọa chửi bới, đến nhà đổ chất bẩn, chất thải, dùng vũ lực để đòi tiền "con nợ" cho Hường.

Việc khám phá ổ nhóm tội phạm do Lê Văn Đông, tức Đông "ti mo"; Đỗ Văn Quang, tức Quang "Rambo" cầm đầu cũng gây được tiếng vang lớn vì các đối tượng này đều có thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều gia đình khốn đốn.

Trung tá Lý Hoài Nam cho biết thêm: "Trong quá trình đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, đặc biệt phải kể đến những thông tin hữu ích, vô cùng quý giá của người dân đã dũng cảm tố giác những hoạt động tội phạm. Chúng tôi luôn trân trọng những tin báo tố giác tội phạm của nhân dân và xử lý triệt để mọi thông tin, không để sót lọt tội phạm".