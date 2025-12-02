Xóa ngay 7 loại ảnh này trong điện thoại nếu không muốn "dâng" tiền cho kẻ gian

Trong thời đại số, chiếc điện thoại di động không chỉ là phương tiện liên lạc mà còn là nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân khổng lồ. Tuy nhiên, sự tiện lợi này đi kèm với rủi ro bảo mật cực lớn khi người dùng có thói quen lưu trữ hình ảnh của các loại giấy tờ tùy thân và thông tin tài chính ngay trong album ảnh thường. Nếu điện thoại bị mất cắp hoặc bị phần mềm độc hại xâm nhập, những bức ảnh tưởng chừng vô hại này sẽ trở thành công cụ đắc lực để kẻ xấu chiếm đoạt tài sản.

Ảnh Căn cước công dân (CCCD)

Loại dữ liệu nguy hiểm nhất mà nhiều người vẫn vô tư lưu trữ chính là ảnh chụp Căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND). Đây là "chìa khóa" vạn năng mở ra mọi cánh cửa thông tin cá nhân. Với hình ảnh rõ nét hai mặt, bao gồm cả mã QR và chip điện tử, kẻ gian có thể dễ dàng đăng ký các tài khoản ngân hàng ảo, vay tiền nóng qua ứng dụng (app tín dụng đen), mở mã số thuế ảo để thực hiện hành vi trốn thuế hoặc đăng ký các sim số trả sau. Khi đó, bạn không chỉ mất tiền mà còn vướng vào những rắc rối pháp lý nghiêm trọng.

Ảnh Bằng lái xe

Tương tự như CCCD, ảnh chụp bằng lái xe cũng chứa đầy đủ họ tên, mã số định danh và địa chỉ thường trú. Khi những dữ liệu này bị lộ lọt, chúng sẽ được các đối tượng lừa đảo sử dụng để làm giả giấy tờ, xâm phạm danh tính hoặc thực hiện các hành vi mạo danh để lừa đảo người thân, bạn bè của nạn nhân.

Ảnh thẻ ngân hàng

Một sai lầm "chết người" khác là thói quen chụp lại mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Với đầy đủ dãy số thẻ, tên chủ thẻ và đặc biệt là mã CVV ở mặt sau, kẻ gian có thể thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc chuyển tiền chỉ trong nháy mắt mà không cần cầm thẻ vật lý trên tay.

Ảnh chụp mật khẩu hoặc ghi chú mật khẩu

Nhiều người dùng vì sợ quên mật khẩu nên đã viết ra giấy rồi chụp lại, hoặc chụp màn hình phần ghi chú chứa mật khẩu. Đây là cách lưu trữ sơ hở nhất vì hình ảnh trong thư viện ảnh thường không được mã hóa lớp bảo mật chuyên sâu như các ứng dụng quản lý mật khẩu chuyên dụng. Chỉ cần điện thoại rơi vào tay người lạ hoặc bị nhiễm mã độc, toàn bộ quyền truy cập vào các tài khoản mạng xã hội, email và ngân hàng của bạn sẽ bị tước đoạt.

Ảnh địa chỉ nhà

Việc lưu trữ ảnh chụp địa chỉ nhà riêng cũng tiềm ẩn rủi ro về an ninh thân thể. Kẻ xấu có thể dựa vào đó để theo dõi lịch trình di chuyển, xác định thời điểm bạn vắng nhà để thực hiện các ý đồ xâm nhập bất hợp pháp.

Ảnh nội dung tin nhắn nhạy cảm

Những bức ảnh chụp lại nội dung tin nhắn nhạy cảm, riêng tư hay các thông tin trao đổi mật thiết cũng tuyệt đối không nên tồn tại trong bộ nhớ máy, bởi chúng rất dễ bị khai thác cho mục đích tống tiền hoặc bôi nhọ danh dự nếu chẳng may bị rò rỉ ra ngoài.

Ảnh chụp màn hình

Người dùng thường có thói quen chụp màn hình và bỏ quên chúng trong một album riêng. Tuy nhiên, các ảnh này có thể vô tình chứa thông tin như mật khẩu, dữ liệu tài chính, email quan trọng và trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.

Để đảm bảo an toàn, hãy dành thời gian rà soát lại thư viện ảnh và xóa ngay lập tức các loại dữ liệu kể trên. Đừng quên xóa chúng vĩnh viễn trong mục "Đã xóa gần đây" (Recently Deleted) để triệt tiêu hoàn toàn rủi ro.