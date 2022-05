Xóa mờ ranh giới với thiên nhiên nhờ hệ cửa kính rộng lớn

• Cảnh quan thiên nhiên đã truyền cảm hứng cho thiết kế và khuyến khích các kiến ​​trúc sư tận dụng tối đa vẻ đẹp của nơi này. • Để có thể tạo được sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, kiến trúc sư sử dụng những mảng cửa kính trong suốt lớn.





Nằm ở trung tâm của vùng cà phê Colombia, căn nhà tiếp giáp với khu bảo tồn thiên nhiên Barbas Bremen, quang cảnh dãy núi Andes và hệ động, thực vật trù phú. Cảnh quan thiên nhiên đã truyền cảm hứng cho thiết kế và khuyến khích các kiến ​​trúc sư tận dụng tối đa vẻ đẹp của nơi này.

Với diện tích hơn 360 m2, bài toán được đặt ra cho kiến trúc sư là thiết kế không gian sao cho có thể xóa nhòa ranh giới giữa không gian bên trong và thiên nhiên bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ.

Để có thể tạo được sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, kiến trúc sư sử dụng những mảng của kính trong suốt lớn, không chỉ để phản chiếu cây xanh của khu rừng liền kề mà còn phản chiếu sự sống động của hoàng hôn màu cam của khí hậu nhiệt đới. Điều này khiến ngôi nhà có cảm giác khá khác biệt vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Ngôi nhà nằm ở độ cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển, khí hậu khá ôn hòa với nhiệt độ cao tới 23 độ C vào ban ngày và thấp nhất là 14 độ vào buổi tối. Do đó lò sưởi đã trở thành chìa khóa cho thiết kế của các khu vực sinh hoạt, ăn uống, nơi tụ họp của cả gia đình.

Tính bền vững của công trình là một trong những vấn đề được kiến trúc sư đặt lên hàng đầu ngay từ khi bắt đầu. Ngôi nhà thu hoạch nước mưa để sử dụng cho nhà vệ sinh và sân vườn, sử dụng các tấm pin mặt trời giảm thiểu điện năng tiêu thụ.

Hướng Bắc-Nam của ngôi nhà giúp giảm thiểu sự tăng nhiệt vào đầu giờ chiều, đồng thời cho phép thông gió tự nhiên xuyên suốt. Hệ thống sưởi ấm cơ học hay máy điều hòa không khí cũng được thiết lập, giúp gia chủ dễ dàng thích nghi với điều kiện khí hậu của nơi đây.

Các mảng "xanh" được khéo léo lồng ghép trong không gian sống, giúp tăng tính kết nối giữa ngôi nhà và thiên nhiên bao quanh.

Sơ đồ bản vẽ công trình.