Xô xát sau cuộc nhậu, điều khiển ô tô cán qua người rồi bỏ trốn

Sáng 25/5, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết đang xác minh, truy tìm nam thanh niên điều khiển ô tô cán qua một người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 24/5, tại đường Lê Mao kéo dài, phường Thành Vinh xảy ra vụ xô xát giữa một nam thanh niên và nhóm người khác sau cuộc nhậu.

Video ghi lại hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc ăn nhậu, hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Sau đó, một nam thanh niên đã lên ô tô, điều khiển xe lao thẳng về phía nhóm người đang đứng trên đường.

Chiếc ô tô được cho là đã cán qua người một nam thanh niên khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây ra vụ việc, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường, bỏ trốn.

Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thành Vinh cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.